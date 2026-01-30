Le syndicat rejette l'offre de contrat de Marathon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'USW rejette la proposition de contrat de Marathon comme étant "inacceptable"

La date limite pour les négociations d'un nouvel accord est dimanche

Les Métallos réclament la sécurité, la sûreté de l'emploi et des salaires équitables

(Ajout du commentaire de Marathon, paragraphe 4) par Erwin Seba

Le syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique a rejeté une offre contractuelle globale de Marathon Petroleum MPC.N dans le cadre des négociations en vue d'un accord national type pour les travailleurs des raffineries et des usines chimiques aux États-Unis, a déclaré le syndicat mercredi soir.

L'USW et Marathon, principaux négociateurs pour les entreprises du secteur de l'énergie, ont jusqu'à dimanche 0h01 pour conclure un nouvel accord en remplacement du contrat actuel de quatre ans.

La proposition de Marathon a été "rejetée à l'unanimité" par le comité d'orientation, qui est composé de membres de toutes les régions des États-Unis. Le syndicat n'a pas donné de détails sur la proposition de Marathon, mais l'a qualifiée d'"inacceptable".

"Le MPC continue de rencontrer régulièrement les représentants de l'USW", a déclaré Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon. "Nous nous engageons à négocier de bonne foi et à travailler à la conclusion d'un accord satisfaisant pour les deux parties".

Dans un communiqué, l'USW a déclaré: "Nous nous battons pour la sécurité de tous les travailleurs du pétrole et de nos communautés, pour une véritable sécurité de l'emploi et pour des salaires équitables qui reconnaissent nos compétences et nos sacrifices".