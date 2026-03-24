Le syndicat estime que le lock-out de BP dans une raffinerie de pétrole de l'Indiana était injuste et demande instamment la reprise des négociations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de BP au paragraphe 6) par Nicole Jao et Anushree Mukherjee
Le Syndicat des Métallos a déclaré lundi que BP BP.L s'était livré à des pratiques déloyales de travail en mettant en lock-out près de 800 travailleurs de sa raffinerie de pétrole de Whiting, dans l'Indiana, et a exhorté l'entreprise à reprendre les négociations contractuelles.
"La décision de BP de mettre en lock-out ces travailleurs qualifiés est inacceptable et illégale", a déclaré Roxanne Brown, présidente internationale de l'USW.
Le syndicat a déclaré qu'il restait prêt à négocier.
La semaine dernière, la compagnie pétrolière britannique a interdit aux travailleurs d'entrer sur le site, après des mois de négociations contractuelles au point mort. BP a mis en lock-out les travailleurs après que les Métallos ont rejeté à deux reprises sa "dernière, meilleure et dernière" offre.
"Bien que nous soyons déçus du rejet du syndicat, BP a négocié et continuera à négocier de bonne foi", a déclaré un porte-parole de l'entreprise, ajoutant que le lock-out peut être résolu dès que les Métallos accepteront la proposition sur la table.
BP a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que le lock-out perturbe la production.
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