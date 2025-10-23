 Aller au contenu principal
Le syndicat des travailleurs de Starbucks s'apprête à voter la grève alors que les négociations contractuelles sont dans l'impasse
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 5 pour indiquer que les baristas syndiqués tenaient un piquet de grève dans une soixantaine de villes, et non qu'ils se préparaient à faire grève dans une soixantaine de villes)

Le syndicat des baristas de Starbucks

SBUX.O a déclaré jeudi qu'il voterait sur l'autorisation d'une grève pour pratique déloyale de travail dans les établissements syndiqués afin d'exiger que l'entreprise revienne à la table des négociations.

Les négociations contractuelles entre le géant de la chaîne de café et le syndicat, qui représente plus de 12 000 baristas, ont débuté l'année dernière, mais sont dans l'impasse.

"S'ils sont prêts à revenir, nous sommes prêts à discuter. Tout accord doit refléter le fait que Starbucks offre déjà le meilleur emploi dans le secteur de la vente au détail", a déclaré à Reuters Jaci Anderson, directrice de la communication de Starbucks.

La semaine dernière, le contrôleur de New York et d'autres actionnaires de Starbucks ont écrit à pour demander à l'entreprise de reprendre les négociations avec le syndicat de ses travailleurs.

Le syndicat Starbucks Workers United a déclaré que le vote commencerait vendredi et que les baristas syndiqués tenaient un piquet de grève dans une soixantaine de villes, car ils exigent un contrat qui reflète "l'amélioration des effectifs, une meilleure rémunération et des protections sur le lieu de travail".

Les travailleurs syndiqués ne représentent qu'une petite partie du personnel des magasins de l'entreprise aux États-Unis, mais le vote intervient avant la période cruciale des fêtes de fin d'année, dans le cadre des efforts de redressement du directeur général Brian Niccol.

L'année dernière, pendant les fêtes, les baristas syndiqués de Starbucks ont entamé une grève de cinq jours , qui a entraîné la fermeture de certains cafés à Los Angeles, Chicago et Seattle, bien que l'entreprise ait déclaré qu'il n'y avait pas eu d'impact significatif sur les activités des magasins à ce moment-là.

En avril, les délégués syndicaux ont rejeté la proposition de Starbucks qui garantissait des augmentations annuelles d'au moins 2 % et qui, selon l'organisation Workers United, n'apportait pas de changements aux avantages économiques tels que les soins de santé ni d'augmentation de salaire immédiate.

Les travailleurs horaires de Starbucks gagnent actuellement en moyenne 30 dollars de l'heure et bénéficient d'avantages tels que la prise en charge des frais d'inscription à l'université et des soins de santé, a déclaré un porte-parole de Starbucks à l'agence Reuters.

Il y a actuellement plus de 650 magasins Starbucks syndiqués aux États-Unis, selon le site web du syndicat, contre environ 525 en décembre de l'année dernière.

