Le syndicat des pilotes bloque la tentative d'Allegiant Air d'obtenir la résidence américaine pour ses employés étrangers

Le syndicat bloque la certification salariale pour tenter d'empêcher Allegiant d'embaucher définitivement des pilotes étrangers

Les Teamsters affirment qu'il n'y a pas de pénurie de pilotes et remettent en question la nécessité de demander la résidence à l'étranger

Les pilotes quittent Allegiant en invoquant les bas salaires et les problèmes d'horaires

Le syndicat des pilotes d'Allegiant Air ALGT.O bloque la tentative de la compagnie aérienne d'obtenir la résidence permanente pour des dizaines de pilotes étrangers originaires du Chili, d'Australie et de Singapour, laissant leur statut d'immigrant - et le personnel de la compagnie - dans l'incertitude.

Le syndicat a refusé de certifier au ministère américain du travail que les postes de pilotes, qui commencent à environ 50 000 dollars par an, soit la moitié de ce que gagnent les pilotes d'autres compagnies aériennes régionales, répondent aux normes en matière de "salaires dominants". Cette certification est une étape bureaucratique cruciale et une condition préalable à la demande de carte verte pour les pilotes.

Au lieu d'embaucher des pilotes étrangers, la section locale 2118 des Teamsters a demandé à Allegiant d'offrir une rémunération conforme aux normes du secteur et d'améliorer les horaires afin de retenir les pilotes qui partent pour des compagnies concurrentes.

Allegiant a déclaré que, comme la plupart des transporteurs américains, elle a été confrontée à d'importants problèmes de main-d'œuvre lorsque les voyages ont augmenté après la pandémie. Le transporteur a également eu du mal à retenir les pilotes, en partie à cause des faibles niveaux de rémunération. Pour stabiliser ses effectifs, le transporteur a élargi son recrutement pour embaucher des pilotes dans le cadre de programmes de visas basés sur l'emploi.

Le syndicat allègue que la compagnie aérienne a mal présenté ses intentions d'embaucher ces pilotes de manière permanente et qu'il n'y a plus de pénurie aux États-Unis, ce qui rend inutile la démarche visant à obtenir la résidence permanente pour les pilotes.

"Ils ont eu tellement de mal à trouver des pilotes en 2023 qu'ils ont commencé à embaucher des pilotes du Chili avec un visa H-1B1 parce qu'ils leur ont promis verbalement la citoyenneté, une carte verte pour venir voler en Amérique pour 50 000 dollars par an", a déclaré à Reuters Gregory Unterseher, directeur de la division aérienne de l'International Brotherhood of Teamsters (Fraternité internationale des Teamsters).

"Parce qu'ils ont beaucoup de mal à garder et à maintenir les pilotes à un salaire aussi bas."

Allegiant a déclaré qu'elle employait actuellement environ 62 pilotes originaires du Chili, d'Australie et de Singapour dans le cadre des programmes de visas H-1B1 et E-3, soit environ 4 % de son effectif total de 1 345 pilotes.

Un porte-parole d'Allegiant a déclaré que l'embauche de pilotes par le biais de programmes de visas est un petit complément à sa stratégie de main-d'œuvre plus large, et non un remplacement des embauches américaines. Le transporteur a déclaré que le syndicat soutenait le programme lorsqu'il a été mis en œuvre en 2023 et que la décision d'embaucher des pilotes étrangers a été prise "de manière transparente et en collaboration", a déclaré le porte-parole.

Le syndicat a refusé de fournir la lettre nécessaire à la demande de certification de travail permanente soumise par la compagnie aérienne. Un certificat de travail permanent délivré par le ministère du travail permet aux employeurs d'embaucher des travailleurs étrangers pour travailler de manière permanente aux États-Unis.

Dans une lettre adressée aux pilotes et consultée par Reuters, Allegiant écrit: "En raison de l'incapacité du syndicat à fournir ces informations, nous comprenons que le délai d'obtention de votre carte verte puisse être retardé"."

"La compagnie condamne la décision du syndicat de vous nuire en refusant de fournir la lettre actualisée demandée par le ministère du travail", précise la lettre.

Dans une déclaration à Reuters, Allegiant a affirmé que "toutes nos pratiques d'embauche respectent pleinement les lois fédérales sur le travail, les réglementations de la FAA et les conventions collectives conclues avec notre syndicat de pilotes"."

Le statut de nombreux pilotes étrangers est en suspens, certains ayant reçu l'ordre de ne pas quitter le pays alors que le président Donald Trump prend des mesures contre les travailleurs nés à l'étranger, a déclaré le syndicat.

"Je suis de tout cœur avec eux. On leur a dit, récemment je crois, qu'ils ne devraient même pas quitter le pays, n'est-ce pas? Parce qu'ils pourraient ne pas être en mesure de revenir", a déclaré M. Unterseher.

L'ATTRITION EN HAUSSE

Allegiant affirme qu'elle n'a pas eu besoin d'embaucher de nouveaux pilotes depuis un certain temps et que les taux d'attrition sont inférieurs à ce qui est considéré comme la moyenne pour la taille de la compagnie aérienne.

Mais d'après les pilotes, le taux d'attrition est à nouveau en hausse, certains quittant l'entreprise en raison des bas salaires, des frustrations liées aux horaires et d'un contrat de travail vieux de près de 10 ans.

"Les copilotes d'Allegiant, au cours de leur première année, gagnent dans la plupart des cas moins que les hôtesses de l'air et stewards des autres grandes compagnies aériennes ou que les agents de la TSA", a déclaré à Reuters un pilote qui a récemment quitté Allegiant, sous couvert d'anonymat.

Le syndicat et le transporteur sont en pleine médiation fédérale pour un nouveau contrat, dans lequel la compagnie aérienne a proposé une augmentation de 70 % des salaires horaires sur la durée d'un nouveau contrat de cinq ans.

Le transporteur basé à Las Vegas a également accumulé une prime de rétention depuis juin 2023 qui représente une augmentation de salaire de 82 % pour les copilotes de première année et une augmentation de salaire de 35 % pour tous les autres pilotes, qui sera versée en espèces une fois que le nouveau contrat sera ratifié.

Le transporteur a exprimé son intérêt pour l'expansion de ses activités, évoquant à un moment donné 1 400 destinations supplémentaires qu'il pourrait ajouter. Mais le manque de personnel reste un point sensible, ont déclaré les pilotes à Reuters.

"Au cours des 18 derniers mois, il n'y avait nulle part où aller. Maintenant que les gens ont des options, on voit des gens partir. J'ai cinq ou six amis dans mon petit groupe de connaissances qui partent", a ajouté le pilote.