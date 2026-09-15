Le syndicat de Micron Taïwan maintient sa revendication concernant la participation aux bénéfices et poursuit ses préparatifs de grève

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* Un syndicat taïwanais maintient ses préparatifs en vue d'une éventuelle grève pour réclamer une participation aux bénéfices

* Ce conflit menace le plus grand site de production de Micron dans un contexte de pénurie de puces mémoire

* Les salariés réclament la mise en place d’un système permanent attribuant 15 % du bénéfice d’exploitation aux employés

* La nouvelle prime en espèces accordée par Micron à Taïwan ne parvient pas à résoudre le conflit salarial

* Tout arrêt prolongé de la production pourrait aggraver les pénuries de DRAM et de mémoires pour l’IA

par Wen-Yee Lee

Un syndicat taïwanais représentant les salariés de Micron Technology MU.O a averti mardi qu’il pourrait se diriger vers une grève si le fabricant américain de puces mémoire n’acceptait pas de mettre en place un système permanent de participation aux bénéfices, ce qui aggraverait le conflit social au sein de son plus grand site de production.

Taïwan est un centre de production crucial pour les puces DRAM et de mémoire à bande passante élevée (HBM) de Micron , composants clés des serveurs d’IA. Bien qu’aucune grève n’ait été déclenchée et qu’il n’y ait eu aucun impact sur la production, toute action syndicale pourrait amplifier les inquiétudes concernant l’offre sur un marché des puces mémoire déjà tendu.

Ce conflit souligne la pression croissante exercée sur les fabricants de puces mémoire pour qu’ils partagent les bénéfices exceptionnels générés par l’essor de l’IA. Pour faire valoir leurs revendications, les syndicats taïwanais de Micron ont notamment mis en avant leurs rivaux sud-coréens Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , qui disposent de systèmes de participation aux bénéfices pour leurs employés.

Le syndicat a déclaré qu’il recherchait un système de participation aux bénéfices à long terme, transparent et vérifiable, plutôt que des primes ponctuelles, réitérant sa demande que 15 % du résultat d’exploitation de Micron soient alloués aux salariés à l’échelle mondiale.

“S’il n’y a pas de proposition concrète les 18 et 21 septembre et que les salariés ont le sentiment que l’entreprise ne fait que faire traîner les choses, nous déclarerons que les négociations ont échoué et nous nous dirigerons vers un vote de grève”, a déclaré Jerry Lin, président d’un syndicat représentant les salariés des sites de Micron dans la ville de Taoyuan, au nord-ouest du pays.

Micron a annoncé la semaine dernière des primes pour l’exercice 2026 destinées à plus de 60 000 salariés à l’échelle mondiale, à la suite de ce qu’elle a qualifié d’«année extraordinaire» pour l’entreprise. Dans le cadre de ce dispositif, les salariés de Taïwan embauchés avant le 29 août 2025 recevront une prime en espèces de 1 million de T$ (31.498 $), tandis que ceux embauchés après cette date recevront un montant calculé au prorata.

Le syndicat a déclaré que ces nouvelles primes ne répondaient pas à sa demande d’un mécanisme permanent de participation aux bénéfices et a critiqué Micron pour les avoir annoncées alors qu’une médiation sociale était en cours, sans avoir préalablement conclu d’accord avec le syndicat.

Micron, qui n’a pas établi de lien entre les primes de l’exercice 2026 et le conflit social à Taïwan, n’a pas directement abordé la menace de grève dans une réponse envoyée par e-mail à Reuters.

“Nous continuerons à écouter les points de vue des membres de notre équipe et restons déterminés à participer de bonne foi au processus de médiation”, a déclaré l’entreprise.

D’autres séances de médiation sociale sont prévues entre l’entreprise et le syndicat de Taoyuan, ainsi qu’avec un autre syndicat représentant les salariés de la ville de Taichung, dans le centre de Taïwan. Ensemble, ces syndicats représentent plus de 80 % des quelque 15 000 salariés de Micron à Taïwan, selon le syndicat de Taoyuan.

Le syndicat de Taoyuan prévoit également d’organiser jeudi un rassemblement de travailleurs près du site de Micron, situé dans le parc technologique de Hwa Ya.

(1 $ = 31,7480 dollars taïwanais)