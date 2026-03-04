Le syndicat allemand vise une percée dans l'usine Tesla de Berlin

(Corrige le paragraphe 8 pour indiquer que Tesla a accusé un syndicaliste d'avoir enregistré secrètement, et non pas filmé, la réunion) par Rachel More

Le principal syndicat allemand se bat pour avoir plus d'influence sur la gigafactory de Tesla

TSLA.O à l'extérieur de Berlin, où le personnel vote pour un nouveau comité d'entreprise après une campagne marquée par des jets de boue et des actions en justice.

Le vote a commencé lundi à l'usine Tesla de Gruenheide, le seul site de production européen du constructeur américain de voitures électriques, et les résultats sont attendus mercredi plus tard dans la journée.

Le conseil actuel est dominé par des membres non syndiqués. Le syndicat IG Metall présente 116 candidats pour tenter d'obtenir la majorité simple, soit 19 des 37 sièges. Lors des dernières élections, il y a deux ans, le syndicat avait obtenu 16 sièges, alors que le conseil en comptait 39.

IG Metall a accusé la direction d'attiser le sentiment antisyndical. Le directeur de l'usine, Andre Thierig, a rétorqué que le syndicat se concentrait uniquement sur l'augmentation du nombre de membres d'IG Metall.

"Nous sommes très satisfaits de notre campagne électorale. Nous nous présentons avec une excellente équipe et nos questions touchent clairement la corde sensible de nos collègues", a déclaré Laura Arndt, candidate principale d'IG Metall, dans un communiqué transmis à Reuters.

Les comités d'entreprise, élus par le personnel, sont la pierre angulaire des relations de travail en Allemagne, car ils représentent les salariés dans les négociations avec la direction.

IG Metall domine les comités chez les constructeurs automobiles allemands - y compris Volkswagen VOWG_p.DE , BMW

BMWG.DE et Mercedes MBGn.DE - mais reste l'outsider chez Tesla, dont le directeur général Elon Musk critique ouvertement les syndicats.

Les tensions ont atteint leur paroxysme en février lorsque Tesla a accusé un syndicaliste d'IG Metall d'avoir enregistré secrètement une réunion du comité d'entreprise et déposé une plainte pénale.

IG Metall a rejeté cette allégation en la qualifiant de "mensonge calculé".