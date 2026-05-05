Le suspect d'un des incendies de Los Angeles en voulait aux riches, selon l'accusation

Les ruines du quartier de Pacific Palisades, ravagé par un incendie, à Los Angeles, le 15 janvier 2025 ( AFP / ETIENNE LAURENT )

L'homme soupçonné d'avoir déclenché volontairement l'un des incendies meurtriers de Los Angeles avait une dent contre les riches et admirait un Américain accusé d'avoir tué le patron d'une grande assurance santé, selon le parquet fédéral.

Jonathan Rinderknecht doit être jugé à partir du 8 juin pour son rôle dans le "Palisades Fire", qui a tué 12 personnes sur les 31 victimes ayant péri au total dans les incendies de Los Angeles en janvier 2025.

Dans des documents judiciaires déposés la semaine dernière, les procureurs le dépeignent en chauffeur Uber scandalisé par la société capitaliste, qui aurait brûlé par vengeance le quartier de Pacific Palisades, repaire de célébrités où les villas avec vue sur l'océan valent des millions.

Deux semaines avant de passer à l'acte, son historique de recherches Internet contenait des requêtes comme "éliminons tous les milliardaires", selon l'accusation.

Il aurait aussi recherché le mot d'ordre "libérez Luigi Mangione", l'Américain accusé d'avoir tué le patron de United Healthcare - une affaire qui a provoqué une intense polémique aux Etats-Unis, car il a parfois été élevé au rang de Robin des bois moderne sur les réseaux sociaux.

"De nombreux passagers" que M. Rinderknecht a transportés "ont décrit l'accusé comme en colère, intense, conduisant de manière erratique et ruminant des diatribes où il se disait +furieux contre le monde+, évoquait Luigi Mangione, le capitalisme et le fait de se faire justice soi-même", d'après les documents.

M. Rinderknecht a jusqu'ici plaidé non coupable.

Lors d'un interrogatoire fin janvier 2025, les enquêteurs lui ont demandé pourquoi quelqu'un pourrait déclencher un incendie criminel dans le quartier de Pacific Palisades.

Une photo judiciaire de Jonathan Rinderknecht, transmise par les autorités américaines le 8 octobre 2025 ( US Attorney's Office for the Central District of California / HANDOUT )

Le suspect aurait alors répondu qu'un éventuel pyromane pourrait être motivé par un ressentiment envers les riches, alors que "nous sommes pratiquement réduits en esclavage par eux", selon le parquet.

Il aurait aussi comparé le geste à un acte de "désespoir" similaire au meurtre pour lequel Luigi Mangione a été inculpé.

Selon ces nouveaux documents judiciaires, M. Rinderknecht était aussi furieux après avoir été récemment rejeté par une ancienne collègue de travail, avec qui il avait eu une brève relation.

Arrêté en Floride début octobre, le suspect est un ancien habitant du quartier de Pacific Palisades, qui a grandi en France.

Il est accusé d'avoir déclenché un incendie la nuit du Nouvel An 2025 dans les montagnes surplombant ce coin huppé de Los Angeles.

C'est cet incendie initial, que les pompiers croyaient avoir éteint, qui s'est ensuite ravivé le 7 janvier pour dévaster le quartier et une partie de la ville de Malibu, selon les procureurs fédéraux.