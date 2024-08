Le suédois Atle entre au capital de deux sociétés de gestion

Le groupe suédois Atle Investment Management vient d’entrer au capital de deux sociétés de gestion.

Il a pris une participation majoritaire dans First Fondene, une société de gestion norvégienne gérant 11 milliards de couronnes norvégiennes. La boutique se spécialise dans la gestion active, mise en œuvre dans des fonds actions et obligations. Les parts ont été rachetées à l’actionnaire principal Andenes Investment et plusieurs employés.

Cette acquisition permet au groupe suédois, qui détient plusieurs sociétés de gestion, de s’ouvrir au marché norvégien.

Parallèlement, Atle est devenu co-actionnaire d’Amaron Holding, grâce à une augmentation de capital réservée. Ce gestionnaire suédois se spécialise dans des fonds d’investissements alternatifs (AIFM) immobiliers. La société gère un fonds d’immobilier commercial et prévoit de lancer un autre fonds sur l’immobilier résidentiel en collaboration avec Misha Moeremans d’Emanus et Ando Wilkström.

Avec ce rachat, Atle étoffe son offre en ajoutant l’immobilier à sa palette.

Le groupe nordique détient désormais sept sociétés de gestion.