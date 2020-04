Le style croissance creuse l' écart avec la value dans la crise

(NEWSManagers.com) -

Les gérants les plus exposés aux valeurs de croissance de grande qualité et défensives ont affiché les meilleures performances au cours de la chute des marchés actions provoquée par la crise du coronavirus de ce premier trimestre, a constaté Lyxor, après analyse de l' univers des fonds en actions européennes gérés activement qu' il sélectionne. Les fonds croissance qualité/défensive de l' univers ont perdu entre 12,5 % et 14,5 %, tandis que les fonds value ont abandonné entre 32 % et 38 %. " Ces stratégies croissance qualité ont bénéficié de leur très faible pondération structurelle (voire de l' absence de pondération) sur les secteurs value cycliques, qui ont été les plus pénalisés dans la chute du marché, à l' image des financières ou de l' énergie " , a expliqué Vanessa Bonjean, analyste de fonds senior chez Lyxor, au cours d' un point presse jeudi. " A l' inverse, elles investissent dans des sociétés de croissance visible, avec des positions de marché dominantes et une bonne visibilité sur leurs cash flows futurs, ce qui les rend moins dépendantes du cycle économique. On les retrouve surtout dans les secteurs de la consommation, de la santé, de la technologie et de l' industrie " , poursuit-elle.

Comgest Renaissance Europe a affiché la meilleure performance des fonds actions européennes suivis par Lyxor sur le premier trimestre, avec un recul de 12,5 %, alors que le MSCI Europe Net TR chutait de 22,6 %. Le fonds de Comgest a profité de son exposition à plusieurs sociétés de la santé et de l' agro-alimentaire, analyse Lyxor. Jupiter European Growth (-14,5 %) a bénéficié de la bonne tenue de ses positions dans le secteur de la santé, mais aussi d' autres dans la technologie ou l' édition. Malgré la sous-performance des petites capitalisations, Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe a résisté, perdant 14 %, grâce à son positionnement sur le segment croissance de grande qualité et de sa position importante en liquidités (18%) à l' entrée de la crise, lui permettant d' afficher un comportement défensif dans la chute du marché.

Il n' y a pas eu de gros repositionnements

Cette surperformance de la croissance par rapport à la value dans cette période de crise n' est qu' une accélération d' un phénomène déjà en place en 2019. L' indice MSCI Europe Growth a enregistré une baisse de 16,1% contre 29,2% pour l' indice MSCI Europe Value au premier trimestre, soit un différentiel de près de 13 points comparable à celui atteint en un an en 2019.

Une autre dichotomie a été à l' œuvre pendant le premier trimestre : la dispersion des performances entre secteurs, avec une superformance des valeurs défensives par rapport aux cycliques. Ainsi, les secteurs cycliques de l' énergie, de la finance, de l' industrie et des matériaux de base ont-ils été le plus sévèrement touchés, tandis que les secteurs perçus comme plus défensifs de la santé, des services publics et de la consommation non cyclique ont mieux résisté, même s' ils ont affiché des pertes.

Pour aborder les prochains mois, les gérants actions européens restent prudents, alors que l' incertitude de sortie de crise est totale, et que les comparaisons avec les autres crises sont peu pertinentes. " Sur les deuxième et troisième semaines de mars, on a vu les gérants les plus flexibles sur le marché européen profiter de la chute des marchés pour acheter des valeurs très décotées, mais cela est resté très marginal. Il n' y a pas eu de gros repositionnements. Et aujourd' hui, ils ne bougent pas " , témoigne Vanessa Bonjean. " Ils scrutent minutieusement et 'stress-testent' les conséquences du fort ralentissement économique que nous vivons actuellement sur les croissances bénéficiaires des sociétés et la durée de cet impact " , observe-t-elle. " On les sent très attentifs à la valorisation " . En tout cas, Lyxor ne voit pas de retour massif sur les cycliques comme ce qui s' était produit au quatrième trimestre 2008.

La duration US a été un facteur clé

Côté obligataire, la dispersion, encore très importante au sein des fonds obligataire flexibles, a été amplifiée par les conditions de marchés exceptionnelles. " La divergence des fonds dans leur allocation à la duration US a été un facteur clé, les obligations d' état US ayant fortement surperformé les autres segments obligataires " , souligne Philippe Mitaine, analyste de fonds senior. Plus classiquement, le niveau d' exposition des fonds aux obligations les plus risquées a aussi fait la différence, notamment les obligations les moins bien notées. " Bien qu' ayant réduit leur risque crédit jusqu' à début 2020, les fonds flexibles ont été néanmoins pénalisés par la chute de mars car ils avaient conservé une exposition à des obligations générant du portage dans le contexte de taux bas " , note Philippe Mitaine.

Pour les prochains mois, la prudence est aussi de mise chez les gérants obligataires. " Les gérants font face à des choix complexes, entre les secteurs moins cycliques qui sont plus résilients et des sociétés plus risquées qui sont actuellement dans l' œil du cyclone mais qui pourraient fortement rebondir. Cette période devrait donc renforcer l' importance de la sélection de valeurs pour les gérants " , conclut Philippe Mitaine.