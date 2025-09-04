 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le statu quo, ou pourquoi ne rien faire vous coûte cher
information fournie par Amundi 04/09/2025 à 12:19

Amundi

Découvrez le 1er chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles !

Que sont les biais comportementaux ?

Ce sont des raccourcis mentaux ou des habitudes que notre cerveau utilise pour prendre des décisions rapidement, même si ces raccourcis ne sont pas toujours parfaitement logiques.

En finance, ces raccourcis peuvent parfois mener à des choix d'investissement irrationnels qui ne sont pas dans l'intérêt de l'épargnant.

Qu'est-ce que le biais du statu quo ?

C'est la tendance à conserver sa situation actuelle, même si de meilleures options existent.

Ce biais peut s'expliquer par :

  • L'aversion à la perte : la peur de perdre ce que l'on a est souvent plus forte que l'envie de gagner quelque chose de nouveau.
  • L'effort cognitif : tout changement demande du temps, de la réflexion et parfois des démarches perçues comme contraignantes.

Quelques exemples concrets du biais du statu quo

Renouvellements automatiques : 53 à 75 % des abonnés à des services ne résilient pas leur abonnement après la période d'essai promotionnelle, et continuent à payer sans les utiliser (1).

Épargne salariale des employés en France : la plupart des salariés n'arbitrent jamais leur portefeuille (2).

Par exemple, 65 % n'ont effectué aucun changement dans leur portefeuille en 2024.

Les personnes les moins enclines à arbitrer leur plan d'épargne retraite sont plutôt des femmes, plus jeunes et moins aisées.

Sources et références :
1 MacKay, Alexander, and Marc Remer. «Consumer inertia and market power.» Available at SSRN 3380390 (2024).
2 Miller, Klaus M., Navdeep S. Sahni, and Avner Strulov-Shlain. « Sophisticated consumers with inertia: Long-term implications
from a large-scale field experiment. » Available at SSRN 4065098 (2023).

Pour en savoir plus, consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous et visitez la page web dédiée :

