Le Starship de SpaceX effectue son premier vol orbital en déployant des satellites Starlink avant une fin prématurée

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(Ajoute des précisions sur la fin de la mission)

* Le Starship atteint l’orbite pour la première fois lors de son 14e vol

* Un problème de moteur a entraîné la fin de la mission 7 heures plus tôt que prévu

* 26 satellites Starlink déployés en tant que première charge utile de la fusée

par Joey Roulette et Steve Nesius

La fusée Starship de nouvelle génération de SpaceX SPCX.O a atteint l’orbite pour la première fois lundi malgré un arrêt inattendu d’un moteur en plein vol et a déployé le premier lot de nouveaux satellites Starlink, mais la mission a été écourtée et s’est terminée par un atterrissage contrôlé et spectaculaire dans le Pacifique.

La fusée Starship de nouvelle génération de SpaceX SPCX.O a atteint l’orbite pour la première fois lundi malgré l’arrêt inattendu de l’un de ses moteurs, surmontant ainsi un incident en vol pour déployer son premier lot de nouveaux satellites Starlink au cours d’une mission écourtée qui s’est terminée plusieurs heures plus tôt que prévu initialement.

La mission devait durer 10 heures, mais a été réduite à trois heures suite au problème de moteur. Lancée depuis le Texas, il s’agissait du 14e vol de la fusée depuis 2023, alors que la société d’Elon Musk prévoit de mettre le véhicule en service régulier à partir de la fin de cette année.

L'action SpaceX, qui avait progressé de près de 9 % par rapport à son prix d’introduction en bourse, a reculé d’environ 1 % lundi. Une grande partie de la valeur boursière de SpaceX et de la confiance continue des investisseurs dans l’entreprise — évaluée à 2.000 milliards de dollars à la clôture de vendredi — repose sur le succès de Starship, conçu pour être le premier vaisseau spatial entièrement réutilisable au monde.

Ce véhicule sans équipage, haut de 40 étages et composé d’un propulseur Super Heavy surmonté de l’étage supérieur principal Starship, a décollé en rugissant de sa rampe de lancement depuis le complexe Starbase de SpaceX, situé le long du golfe du Mexique près de Brownsville.

Le propulseur Super Heavy a propulsé l’étage supérieur Starship dans l’espace avant de retomber lui-même dans les eaux du golfe pour un amerrissage contrôlé par ses moteurs, après deux atterrissages brutaux lors des deux missions précédentes. Certains moteurs de ce propulseur ont cessé de fonctionner pendant sa descente, a indiqué SpaceX.

Une fois l’espace atteint, l’un des trois moteurs principaux de Starship s’est arrêté prématurément, ce qui a conduit le porte-parole de SpaceX, Dan Huot, à annoncer lors de la retransmission en direct de la mission par l’entreprise que l’engin ne serait pas en mesure d’atteindre l’orbite.

“L’équipe a pris la décision de ne pas tenter la mise en orbite”, a déclaré Dan Huot.

Mais Dan Huot est revenu sur sa décision quelques minutes plus tard, après qu’une mise à jour des ingénieurs a confirmé que l’engin pouvait encore tenter une mise à feu de ses moteurs qui le propulserait en orbite, ce que Starship a réussi à faire quelques minutes plus tard.

La descente contrôlée de Starship vers le Pacifique s’est achevée par une manœuvre des propulseurs qui a retourné l’engin à la verticale, de sorte qu’il a touché la mer le nez vers le haut. Des flammes ont envahi la base de la fusée lorsqu’elle a touché la surface de l’océan avant de basculer sur le flanc, provoquant une imposante boule de feu. L’entreprise n’avait pas prévu de récupérer l’engin spatial en mer à l’issue de la mission.

Une fois en orbite, Starship a déployé un à un 26 satellites Starlink de nouvelle génération à une altitude d’environ 269 km (161 miles).

“Les 26 satellites opérationnels Starlink V3 ont tous été déployés et fonctionnent normalement”, a écrit Musk sur X.

Starship a été conçu pour lancer plus fréquemment les satellites Starlink de SpaceX et pour mener à bien les futures missions de la Nasa vers la Lune. Atteindre l'orbite, un jalon essentiel pour toute nouvelle fusée destinée à mettre des charges utiles en orbite, était un exploit longtemps reporté pour Starship, dont Musk avait autrefois prédit qu’il serait réalisé en 2022, suivi de déploiements de satellites en 2023.

Les 13 vols d’essai précédents de Starship depuis 2023 s’étaient tous limités à l’espace suborbital, malgré une campagne de développement de près d’une décennie qui a coûté à SpaceX plus de 15 milliards de dollars à ce jour. Elon Musk a déclaré qu’il envisage à terme d’effectuer des centaines, voire des milliers de missions Starship par an, un rythme de lancement sans précédent dans l’industrie spatiale.

“Starship est à deux ou trois ans de vols toutes les heures”, a écrit Musk sur X dimanche.

MISSION D’ESSAI AVEC UNE CHARGE UTILE RÉELLE

Le vol de lundi a été considéré comme un vol d’essai, même si Starship transportait sa première charge utile orbitale.

Les analystes estiment que le lancement, lundi, des nouveaux satellites Starlink V3 de SpaceX représente des centaines de millions de dollars de chiffre d’affaires prévisionnel pour sa division Starlink, compte tenu de la capacité supplémentaire offerte aux clients par le réseau — ce qui souligne le rôle de Starship dans le soutien au cœur de la rentabilité de l’entreprise .

Selon SpaceX, les satellites Starlink V3 déployés lundi peuvent traiter 10 fois plus de données que leurs prédécesseurs, les mini-satellites V2, que l’entreprise a lancés par lots de 20 ou 30 à la fois à bord de ses fusées Falcon 9, véritables chevaux de bataille. Souhaitant développer sa constellation de satellites à haut débit à un rythme plus soutenu, Musk prévoit de lancer les V3 par lots de 60 à chaque lancement, une fois que Starship sera en service régulier.

Le premier vol orbital de Starship a eu lieu trois mois après l’entrée en bourse de SpaceX , grâce à une introduction en bourse qui a battu tous les records en juin et qui a fait de l’entreprise la sixième plus grande société américaine en termes de capitalisation boursière, tout en faisant de Musk, son fondateur depuis 2002, le premier trillionnaire au monde.

Starship est également appelé à jouer un rôle central dans le programme Artemis de la Nasa, qui vise à renvoyer des astronautes sur la surface lunaire pour la première fois depuis 1972 et à établir une présence lunaire à long terme, tremplin vers une éventuelle exploration humaine de Mars.