Legrand relève ses ambitions grâce à la croissance des centres de données

Legrand rehausse ses objectifs à moyen terme, soutenu par une demande dans les centres de données supérieure à ses anticipations. Le groupe vise désormais une croissance organique moyenne de son chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8% par an entre 2027 et 2030, contre 3% à 5% précédemment sur la période 2025-2030. Sa marge opérationnelle ajustée moyenne devrait parallèlement atteindre entre 21% et 22% du chiffre d'affaires, alors que l'objectif antérieur se situait autour de 20%.

Le directeur général Benoît Coquart prévoit une poursuite des investissements dans les infrastructures destinées à l'intelligence artificielle. La capacité informatique installée dans les centres de données, actuellement estimée à 80 gigawatts, pourrait ainsi atteindre 180 gigawatts d'ici 2030. Legrand anticipe en conséquence une transformation de son activité, les métiers liés aux transitions énergétique et numérique devant représenter environ 70% de son chiffre d'affaires en 2030, contre 53% en 2025.

Cette évolution reposera sur une croissance organique plus rapide de ces activités, mais aussi sur des acquisitions concentrées dans les transitions énergétique et numérique et des cessions dans les métiers historiques du bâtiment. Legrand prévoit toutefois une reprise modérée de ses activités liées à la construction en Europe, avec une croissance comprise entre 1% et 3%. Les perspectives sont légèrement moins favorables aux Etats-Unis, tant dans le résidentiel que dans l'immobilier commercial.