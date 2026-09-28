La présidente de la BCE, Christine Lagarde, tient une conférence de presse à Berlin

Une réponse mesurée reste appropriée ‌pour contenir la hausse des prix, a déclaré lundi la présidente de la Banque ​centrale européenne, Christine Lagarde, l'inflation enregistrée cette année n'ayant pas encore entraîné d'effets de second tour dans la zone euro.

L'inflation en zone euro a déjà dépassé les 3% et ​pourrait avoisiner les 4% d’ici la fin de l’année, soit le double de l’objectif fixé par Francfort, ce ​qui alimente les paris des marchés selon lesquels ⁠jusqu’à quatre hausses de taux supplémentaires seront nécessaires l’année prochaine, en plus des ‌deux déjà décidées en juin et début septembre.

Christine Lagarde a fait valoir que la flambée des prix du pétrole et du gaz, liée ​au conflit entre les ‌États-Unis et l’Iran, était le principal facteur à l’origine de la ⁠hausse des prix.

"Nous anticipons une hausse de l’inflation, mais ne voyons pour l’instant aucun signe indiquant qu’elle s’installe durablement", a-t-elle déclaré lors d'une audition devant une commission du ⁠Parlement européen à Bruxelles. "À ‌ce stade, nous ne disposons d’aucun élément indiquant que les prix ⁠de l’énergie se répercutent sur les salaires."

"Cela signifie que, même si le choc est ‌trop important pour être ignoré, nous estimons qu’une réponse mesurée est appropriée ⁠pour contenir l’inflation", a-t-elle ajouté.

Christine Lagarde a toutefois reconnu que ⁠les risques penchaient en ‌faveur d’une inflation plus élevée et que les perspectives étaient entachées d’une forte incertitude.

Bien ​que la notion de "réponse mesurée" reste floue, ‌les économistes estiment que les deux premières hausses de taux, espacées de trois mois, constituent un bon indicateur.

Par ​conséquent, de nombreux économistes s’attendent à ce que la BCE s’abstienne d’agir lors de sa réunion du 29 octobre et ne procède à une hausse qu’en ⁠décembre, lors de la publication des nouvelles projections.

Selon les données LSEG, les marchés anticipent à 57% la probabilité d'un maintien des taux par la BCE fin octobre.

Christine Lagarde a souligné avec optimisme que le secteur manufacturier affichait de solides performances, que le marché du travail restait robuste et que l’investissement devrait également soutenir la croissance.

(Rédigé par Balazs ​Koranyi ; version française Coralie Lamarque)