Le spécialiste de la visioconférence Zoom double sa prévision de revenus pour 2020

SAN FRANCISCO, 2 juin (Reuters) - Zoom Video Communications ZM.O , le spécialiste de la visioconférence qui a rencontré un vif succès à la faveur du confinement, a annoncé mardi qu'il doublait quasiment ses objectifs de vente pour cette année. L'entreprise californienne basée à San Jose, qui offre une version gratuite pour les particuliers mais facture ses services pour les entreprises, table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,78 et 1,80 milliard de dollars. Sa précédente prévision pour l'année 2020 oscillait entre 905 et 915 millions de dollars. Zoom a également affiché des résultats en nette hausse sur le premier trimestre de l'année, dégageant un chiffre d'affaires de 328 millions de dollars, très largement au-dessus des estimations des analystes qui étaient à 203 millions, selon les données IBES de Refinitiv. Zoom, qui concurrence les systèmes de visioconférence Webex de Cisco CSCO.O , Teams de Microsoft MSFT.O et Meet de Google GOOGL.O , a parallèlement multiplié par quatre sur un an le nombre d'entreprises de plus de 10 salariés utilisant son produit. Elles sont passées à 265.400. Mais cette croissance rapide s'est accompagnée d'une hausse spectaculaire de ses coûts, à 103,7 millions de dollars, qui ramène sa marge bénéficiaire brute à 68,4% contre 80,2% il y a un an. (Stephen Nellis, avec Ayanti Bera à Bangalore version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ +1.27% MICROSOFT NASDAQ +1.14%