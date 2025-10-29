Le soulagement du cacao donne de l'espoir à Mondelez, mais la voie est encore obscure

29 octobre - ** Mondelez International MDLZ.O a réduit ses prévisions de bénéfices annuels mardi, les consommateurs soucieux de leur rapport qualité-prix ayant réduit leurs achats de chocolats et de snacks coûteux en Amérique du Nord et en Europe, et la hausse du coût du cacao ayant ajouté de la pression

** Les actions ont baissé de 5,3 % à 57,04 $ avant le marché

LES PRIX DU CHOCOLAT METTENT À L'ÉPREUVE LA DISPOSITION DES CONSOMMATEURS À PAYER

** Jefferies ("buy", PT: $70) déclare que l'amélioration des fondamentaux du cacao pourrait soulager les marges, soutenir le réinvestissement et positionner MDLZ pour la reprise et la croissance à long terme

** D.A.Davidson ("neutre", PT: $65) déclare: "nous voyons une voie vers une capacité bénéficiaire plus proche de la restauration complète dans l'exercice 2027, en supposant que le cacao coopère"

** Cependant, la maison de courtage ajoute que beaucoup de choses peuvent se produire d'ici là, et un paysage alimentaire en évolution rapide exige plus de clarté

** RBC Capital Markets ("outperform", PT: $67) déclare que l'objectif de bénéfices de MDLZ pour 2026 semble réalisable, malgré les inquiétudes concernant les prix du cacao et l'économie en général, grâce aux mesures correctives décrites par la direction

** Piper Sandler ("neutre", PT: 63 $) déclare que si les perspectives du cacao s'améliorent, il semble peu probable pour le moment qu'elles entraînent une hausse significative de la croissance du bénéfice par action