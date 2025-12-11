Le Soudan du Sud dit que son armée surveille le champ pétrolifère de Heglig

L'état-major militaire du Soudan du Sud a annoncé jeudi avoir dépêché des troupes au Soudan voisin pour surveiller le champ pétrolifère de Heglig, quelques jours après que les Forces de soutien rapide (FSR) ont revendiqué la prise de cette zone stratégique frontalière.

Heglig abrite la principale installation de traitement du pétrole sud-soudanais, qui constitue l'essentiel des recettes publiques du pays. Une partie du pétrole a continué à transiter par Heglig, mais dans des volumes très réduits.

Les forces du gouvernement soudanais et les employés du champ pétrolier d'Heglig se sont retirés de la zone dimanche pour éviter des affrontements qui auraient pu endommager les installations, ont déclaré des sources gouvernementales à Reuters lundi.

Le général Paul Nang, chef des forces de défense du Soudan du Sud, a affirmé que le déploiement des troupes avait été convenu entre le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo.

"Les trois sont convenus que la zone d'Heglig devait être protégée parce qu'il s'agit d'une zone stratégique très importante pour les deux pays", a déclaré Paul Nang selon des propos diffusés sur la radio publique South Sudan Broadcasting Radio.

"Aujourd'hui, ce sont les forces du Soudan du Sud qui se trouvent à Heglig", a-t-il ajouté.

Le pétrole est acheminé par l'oléoduc du Grand Nil jusqu'à Port Soudan, sur la mer Rouge, pour y être exporté. Le site d'Heglig est donc crucial à la fois pour les recettes en devises du Soudan et pour le Soudan du Sud, qui est enclavé et dépend presque entièrement des oléoducs qui traversent le Soudan.

Un autre oléoduc, Petrodar, relie l'État du Haut-Nil du Soudan du Sud à Port Soudan.

La guerre qui a débuté en avril 2023 entre l'armée soudanaise et les FSR a perturbé à plusieurs reprises les flux de pétrole du Soudan du Sud qui, avant le conflit, représentaient en moyenne entre 100.000 et 150.000 barils par jour destinés à l'exportation via le Soudan.

