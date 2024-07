Le soja au plus bas plus depuis septembre 2020

(AOF) - Le cours du soja est tombé à 10,1 dollars le boisseau (soit 27,21 kg), soit son niveau le plus faible depuis septembre 2020. Les perspectives de pluie dans les régions les plus sèches du Midwest américain ont contribué à apaiser les inquiétudes naissantes concernant les pertes de rendement potentielles liées à des conditions climatiques chaudes et sèches. Les Etats-Unis sont le deuxième producteur mondial de cette plante de la famille des légumineuses derrière le Brésil.