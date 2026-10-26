Le soja atteint son plus bas niveau depuis deux mois

Le cours du soja a reculé de 1 % lundi, atteignant son plus bas niveau depuis deux mois, le marché étant pénalisé par l'arrivée sur le marché des stocks issus d'une récolte américaine record et par la baisse des cours du pétrole brut.

Les cours du maïs et du blé ont également baissé, même si les pertes sur le blé ont été limitées par la persistance des perturbations affectant les approvisionnements en provenance de la mer Noire.

FONDAMENTAUX

* Le contrat le plus actif sur le soja au Chicago Board of Trade (CBOT) Sv1 a reculé de 1 % à 12,44 dollars le boisseau, à 01h09 GMT, après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus bas niveau depuis le 26 août.

* Le maïs Cv1 a cédé 0,8 % à 4,52-1/4 dollars le boisseau et le blé Wv1 a légèrement reculé de 0,1 % à 6,24-1/2 dollars le boisseau.

* Le marché du soja est plombé par la progression rapide de la récolte américaine, qui atteint un niveau record et arrive sur le marché.

* Les cours du pétrole ont baissé après avoir atteint, en fin de semaine dernière, des sommets proches de leurs plus hauts niveaux depuis six mois, bien que les attaques en cours contre l'Arabie saoudite aient maintenu les inquiétudes concernant l'approvisionnement au centre des préoccupations.

* La semaine dernière, les prix du soja avaient été soutenus par une forte demande à l'exportation et la hausse des cours du pétrole brut. Le pétrole brut donne souvent le ton aux marchés agricoles en raison de l'utilisation croissante des céréales et des oléagineux dans la fabrication des biocarburants.

* Jeudi, le ministère américain de l'Agriculture a annoncé les ventes nettes à l'exportation de soja américain pour la semaine close le 15 octobre, s'élevant à 2,8 millions de tonnes métriques , un chiffre proche de la fourchette haute des estimations du marché, les achats massifs de la Chine ayant stimulé les volumes.

* Les prix du maïs ont été mis sous pression par l'avancement de la récolte américaine, qui pourrait encore alourdir les stocks déjà importants.

* Le marché du blé a enregistré des liquidations de la part des fonds d'investissement la semaine dernière, alors qu'une initiative diplomatique menée par les États-Unis visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine a ravivé l'espoir d'une reprise du commerce céréalier en mer Noire.

* Mais les attaques se sont poursuivies depuis les pourparlers, notamment une frappe de drone qui a coulé un cargo au large des côtes roumaines de la mer Noire.

ACTUALITÉS DES MARCHÉS

* Les marchés boursiers ont démarré prudemment lundi, le pétrole ayant reculé après avoir atteint ses plus hauts niveaux depuis six mois, à la veille d'une semaine riche en réunions de banques centrales et en publications de résultats d'entreprises qui mettront à nouveau à l'épreuve la confiance des investisseurs dans le boom de l'IA.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))