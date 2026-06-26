Le Slip Français met le paquet pour son entrée en Bourse

Festival de punchlines, déploiement d'un slip géant sur la façade du Palais Brongniart, conférences destinées à stimuler l'intérêt des Français pour l'investissement ... le fabricant de sous-vêtements a décidé de faire les choses en grand dans le cadre de sa prochaine introduction en Bourse, qui devrait le valoriser à plus de 20 millions d'euros.

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Au milieu de la fournaise parisienne, Guillaume Gibault, le fondateur et PDG du groupe textile, et Léa Marie, directrice exécutive, n'ont pas hésité à enchaîner les slogans accrocheurs hier à l'occasion de la présentation à la presse de leur projet d'IPO, qu'ils définissent comme une véritable "histoire de redressement" (recovery story), reprenant une thématique souvent appréciée par les marchés financiers.

Lors d'un déjeuner organisé avec les journalistes, auquel Zonebourse a participé, les deux quadras reconnaissent bien volontiers que leur entreprise n'était "pas passée très loin de la sortie de route" en 2023, après avoir aligné trois années consécutives de contraction du chiffre d'affaires post-Covid.

"A ce moment-là, on s'est dit "Houston, on a un problème", avoue Guillaume Gibault.

D'une marque iconique à une plateforme industrielle

Face aux limites de son positionnement axé sur le haut de gamme, "Le Slip" a alors choisi d'engager une transformation radicale de son modèle économique: le prix du boxer a été divisé par deux (passant d'environ 40 à 20 euros), 20 boutiques ont été fermées (il n'en conserve plus que deux) et totalement revu sa structure de coûts.

"En l'espace de 18 mois, c'est-à-dire entre début 2024 et aujourd'hui, on est arrivés à des performances assez dingues", se félicite Guillaume Gibault.

"On réussit maintenant à générer du cash", ajoute-t-il, expliquant vouloir casser les idées reçues entourant l'idée d'un "Made in France" jugé trop cher.

Loin de son positionnement initial sur le segment "premium", le groupe distribue désormais ses produits chez quelques uns des plus grands distributeurs du pays, Carrefour et Leclerc.

Quant à son usine Bonne Nouvelle, située à Aubervilliers, celle-ci affiche désormais des coûts de production comparables à ceux du Portugal.

Proposer un investissement "populaire"

"Après ce redressement réussi, on s'est logiquement interrogés sur la suite à donner aux événements", explique Guillaume Gibault. "Et on est rapidement arrivés à la conclusion qu'il fallait maintenant embarquer les Français au sein de notre capital".

Sur ce point, l'entrepreneur n'hésite pas à citer comme exemple l'introduction en Bourse réussie de la FDJ, fin 2019, qui avait suscité un vif intérêt auprès des investisseurs particuliers.

Il est ainsi prévu que l'offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques, représente au moins 10% des actions offertes dans le cadre de l'introduction.

Jugeant que les Français sont insuffisamment investis en Bourse, l'homme d'affaires - qui a créé Le Slip en 2011 à l'âge de 25 ans - prévoit d'organiser au Palais Brongniart, les dimanche 28 et lundi 29 juillet, une série d'événements et de conférences afin de séduire les petits porteurs. Arnaud Montebourg, le champion du patriotisme économique hexagonal, pourrait y faire une apparition.

A l'occasion, un slip XXL d'une largeur de 7 mètres sera installé juste en face des locaux de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Ambitions 2030

Afin de séduire les investisseurs, Le Slip a dévoilé hier des objectifs ambitieux, prévoyant notamment un doublement de son chiffre d'affaires annuel à l'horizon 2030.

Pour ce faire, le fabricant de boxers prévoit de porter de 4% à 8% sa part de marché sur le secteur du sous-vêtement masculin en France, estimé à plus de 500 millions d'euros.

Parallèlement, le groupe veut faire monter en puissance son activité "B2B" qui l'amène à fabriquer des vêtements pour des clients externes.

Entre marché de masse et qualité Made in France, Le Slip Français assume ses contradictions, mais aussi ses grandes espérances.

"La marque Evian est disponible dans tous les supermarchés, mais ça ne l'empêche pas d'être présente dans tous les plus beaux hôtels du monde", rappelle Léa Marie.

L'offre, ouverte hier, doit s'achever le 8 juillet. Le début des négociations est prévu pour le 14 juillet.