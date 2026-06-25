Le Slip Français lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris

Le Slip Français, marque iconique du Made in France, propose aux Français de « mettre leur Slip en actions » en ouvrant son capital, afin d'investir dans une plateforme industrielle unique qui a su transformer le Made in France en un modèle éprouvé de croissance profitable en 2025.

Cette introduction en bourse vise à démocratiser l'engagement des Français pour rebâtir l'industrie de leur pays en devenant actionnaires d'un projet ambitieux. En effet, Le Slip Français démontre la pérennité et la compétitivité d'un projet industriel en France.

Notre ambition depuis 15 ans, réinventer avec panache l'industrie textile française. A partir d'aujourd'hui, Françaises, Français, mettez votre Slip en action(s) !