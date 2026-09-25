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Le Slip Français enchaîne une 2e semaine de hausse, un analyste en renfort
information fournie par Zonebourse 25/09/2026 à 15:39
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Alors que le titre du fabricant de sous-vêtements pour hommes n'avait cessé de perdre de l'altitude depuis son introduction en Bourse du mois de juillet, il affiche une nouvelle séance de forte hausse ce vendredi, porté par une recommandation favorable de TP ICAP Midcap, qui entame son suivi avec un conseil d'achat.

Vers 15h15, l'action grimpe de plus de 10% à 12,10 euros, après avoir déjà progressé de 9% la veille. Ses gains sur la semaine dépassent les 14%.

Dans une note intitulée "La taille, ça compte!" publiée hier matin mais relayée hier soir par la société, TP ICAP Midcap indique avoir initié la couverture de la valeur à l'achat, avec un objectif de cours fixé à 18,10 euros.

A en croire Florent Thy-tine, en charge du dossier, Le Slip Français est un "OVNI dans le paysage industriel français car bien plus qu'une marque, le groupe constitue aujourd'hui un outil industriel performant capable de rivaliser avec les acteurs textiles européens, et demain peut-être avec les concurrents chinois".

D'après le professionnel, l'entreprise est "en passe de réussir son pari du Made in France", avec des ambitions "fortes" mais "réalisables" selon lui.

Depuis son entrée en Bourse du 14 juillet dernier, réalisée à un prix de 14,8 euros, le titre a perdu plus de 18%, tiré à la baisse par un marché de la consommation de plus en plus compliqué pour cause de tensions inflationnistes persistantes, la hausse des prix de l'essence pénalisant notamment le pouvoir d'achat des consommateurs.

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LE SLIP FRANCAIS
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