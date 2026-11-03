 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le sidérurgiste Ternium affiche un bénéfice de 368 millions de dollars au troisième trimestre
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 23:03

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sous forme de puces)

Le sidérurgiste latino-américain Ternium a renoué mardi avec un bénéfice net de 368 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 270 millions de dollars un an plus tôt, grâce à un chiffre d'affaires net en hausse de 17 % en glissement annuel à 4,64 milliards de dollars, soutenu par une augmentation des volumes de vente d'acier et des marges.

La société a enregistré au troisième trimestre un EBITDA ajusté de 785 millions de dollars, soit une hausse de 87 % par rapport à la même période de l’année dernière.

* Le chiffre d’affaires net a progressé de 7 % par rapport au deuxième trimestre et de 17 % par rapport à la même période de l’année précédente

* Les expéditions d’acier ont augmenté de 8 % par rapport à la même période de l’année dernière, pour atteindre 4,0 millions de tonnes

* La société prévoit que l’EBITDA ajusté du quatrième trimestre restera globalement en ligne avec les 785 millions de dollars enregistrés ce trimestre, et a indiqué qu’une légère baisse saisonnière des expéditions devrait être compensée par une marge légèrement plus élevée

* Les expéditions du segment minier ont reculé de 12 % pour s’établir à 2,8 millions de tonnes en raison de la suspension temporaire des activités de l’unité Mineraçao Usiminas au Brésil, qui avait été touchée par la faible rentabilité des exportations de minerai de fer

* Les dépenses d’investissement se sont élevées à 398 millions de dollars, principalement consacrées à un nouveau laminoir à brames en cours de construction à Pesqueria, au Mexique

Valeurs associées

TERNIUM SP ADR
51,710 USD NYSE -0,89%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,3 -0,02%
2CRSI
16,59 +22,25%
CAC 40
8 020,31 -0,34%
Or
3 930,71 +0,01%
ALSTOM
11,125 -4,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank