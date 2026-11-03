Le sidérurgiste Ternium affiche un bénéfice de 368 millions de dollars au troisième trimestre

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Le sidérurgiste latino-américain Ternium a renoué mardi avec un bénéfice net de 368 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 270 millions de dollars un an plus tôt, grâce à un chiffre d'affaires net en hausse de 17 % en glissement annuel à 4,64 milliards de dollars, soutenu par une augmentation des volumes de vente d'acier et des marges.

La société a enregistré au troisième trimestre un EBITDA ajusté de 785 millions de dollars, soit une hausse de 87 % par rapport à la même période de l’année dernière.

* Le chiffre d’affaires net a progressé de 7 % par rapport au deuxième trimestre et de 17 % par rapport à la même période de l’année précédente

* Les expéditions d’acier ont augmenté de 8 % par rapport à la même période de l’année dernière, pour atteindre 4,0 millions de tonnes

* La société prévoit que l’EBITDA ajusté du quatrième trimestre restera globalement en ligne avec les 785 millions de dollars enregistrés ce trimestre, et a indiqué qu’une légère baisse saisonnière des expéditions devrait être compensée par une marge légèrement plus élevée

* Les expéditions du segment minier ont reculé de 12 % pour s’établir à 2,8 millions de tonnes en raison de la suspension temporaire des activités de l’unité Mineraçao Usiminas au Brésil, qui avait été touchée par la faible rentabilité des exportations de minerai de fer

* Les dépenses d’investissement se sont élevées à 398 millions de dollars, principalement consacrées à un nouveau laminoir à brames en cours de construction à Pesqueria, au Mexique