Le Sibnayal d'Advicenne remboursé par la Sécurité Sociale en France
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 08:27

Advicenne a annoncé l'inscription, en France, du Sibnayal, son médicament pour traiter une maladie rénale rare appelée l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd), sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et agréés à l'usage des collectivités et divers services public.

Le prix de ce traitement dans cette indication est de 213,41 euros TTC pour le Sibnayal 24 mEq 847mg/1582 mg, et de 71,46 euros TTC pour le Sibnayal 8 mEq 282 mg/527 mg.

Didier Laurens, directeur général d'Advicenne, a déclaré : " nous avons finalement trouvé un accord de prise en charge de Sibnayal après plusieurs années de discussion. Il est important que ce produit développé en France, fabriqué en France et supporté très majoritairement par des investisseurs français puisse être mis à disposition des patients français dans le cadre du régime général de la Sécurité Sociale ".

