JP Morgan prévoit que l'or atteindra 6.300 dollars l'once d'ici la fin de l'année

Après un pic récent, le métal précieux s'est brutalement retourné durant ces derniers jours. (Crédits: Adobe Stock)

JP Morgan a déclaré dimanche qu'il s'attendait à ce que la demande des banques centrales et des investisseurs conduise les prix de l'or à 6.300 dollars l'once d'ici la fin de l'année.

L'or a étendu sa chute lundi à 4 677,17 dollars l'once, à 0450 GMT, après avoir chuté de plus de 5% plus tôt dans la session pour atteindre son plus bas niveau en plus de deux semaines. Le métal précieux a atteint un record de 5.594,82 $ jeudi.

"Nous restons fermement convaincus de la valeur de l'or à moyen terme en raison d'une tendance nette, structurelle et continue de diversification qui a encore du chemin à faire dans un régime encore bien ancré de surperformance des actifs réels par rapport aux actifs papier", a déclaré la maison de courtage dans une note. JP Morgan prévoit maintenant que les achats d'or des banques centrales s'élèveront à 800 tonnes en 2026, citant une tendance continue et non épuisée de diversification des réserves. Parallèlement, en ce qui concerne l'argent, avec des prix à 80 dollars l'once depuis la fin décembre, les moteurs de la hausse continue sont devenus plus difficiles à cerner et à quantifier, ce qui a rendu JPMorgan plus prudente, a déclaré la banque.

L'argent au comptant a chuté de plus de 6 % pour atteindre 78,90 dollars l'once lundi. Il a atteint un niveau record de 121,64 dollars jeudi, avant de toucher un plancher de près d'un mois vendredi.

De plus, dans le cas de l'argent, sans les banques centrales qui sont des acheteurs structurels comme dans le cas de l'or, il reste le risque d'un nouveau mouvement à la hausse du ratio or/argent dans les semaines à venir, a ajouté la maison de courtage. "Nous continuons à voir un plancher plus élevé pour l'argent en moyenne (autour de 75-80 $/oz) pour l'instant par rapport à nos attentes précédentes car, même après avoir dépassé le rattrapage de l'or, il est peu probable que l'argent abandonne complètement ses gains", a déclaré JP Morgan.

