L'or et l'argent poursuivent leur chute libre, la hausse des marges de la CME alimentant la pression vendeuse
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 09:40

Un lingot d'argent. (Crédits: Flickr - Sixthland)

par Ishaan Arora et Swati Verma

La déroute de l'or et de l'argent s'est intensifiée lundi après que la principale bourse de matières premières, le CME Group, ait augmenté les exigences de marge suite à l'effondrement des prix des métaux la semaine dernière, déclenché par la nomination de Kevin Warsh en tant que prochain président de la Fed.

L'or au comptant XAU= a chuté de 6,1% à 4.565,79 dollars l'once à 0726 GMT après avoir perdu plus de 9% vendredi dans sa plus forte chute en une journée depuis 1983. Le métal a perdu plus de 1.000 dollars depuis qu'il a atteint un record à 5.594,82 dollars jeudi, effaçant la plupart des gains de cette année.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en avril étaient en baisse de 3,3 % à 4 586,20 dollars l'once.

L'argent au comptant XAG= a chuté de 12 % à 74,48 $ l'once après avoir plongé de 27 % vendredi lors de la pire journée de son histoire. Il a perdu environ 40 % depuis qu'il a atteint un sommet historique de 121,64 $ la semaine dernière.

"La nomination de Warsh, tout en étant probablement le déclencheur initial, n'a pas justifié l'ampleur du mouvement de baisse des métaux précieux, avec des liquidations forcées et des augmentations de marge ayant un effet en cascade", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef de KCM.

"L'approche politique de Kevin Warsh a été généralement favorable au dollar et, par conséquent, négative pour l'or, en raison de l'accent qu'il met sur l'inflation et de son opinion mitigée sur l'assouplissement quantitatif et les bilans excessifs de la Fed USD/

Les investisseurs s'attendent toujours à au moins deux baisses de taux en 2026. Les lingots sans rendement ont tendance à mieux se comporter dans des environnements de faibles taux d'intérêt. FEDWATCH

CME Group CME.O a annoncé des hausses des marges sur ses contrats à terme de métaux précieux samedi et a déclaré que les changements devraient prendre effet après la clôture du marché lundi.

Une augmentation des exigences de marge est généralement négative pour les contrats concernés, car la mise de fonds plus importante peut freiner la participation spéculative, réduire la liquidité et pousser les traders à dénouer leurs positions.

Ce krach, qui marque la fin d'une hausse record des prix, fait disparaître les investisseurs à effet de levier qui, à leur tour, vendent d'autres actifs pour couvrir les appels de marge sur l'argent et l'or.

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté, tandis que les contrats à terme sur les actions américaines ont également baissé.

L'or au comptant pourrait se rétracter dans une fourchette de 4 361 à 4 476 dollars l'once après avoir échoué à se stabiliser autour d'un support clé de 4 662 dollars, a déclaré l'analyste technique de Reuters Wang Tao. TECH/C

"Il s'agit évidemment d'un mouvement très agressif aujourd'hui après un mouvement (similaire) vendredi, car les marchés asiatiques et européens réagissent tout juste à ce qui s'est passé vendredi aux États-Unis", a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macro-économie mondiale chez Tastylive.

"La tendance générale reste favorable à l'or, mais il est clair que nous avons rencontré une sorte d'obstacle spéculatif et qu'il y a une sorte de réorganisation des portefeuilles, en particulier des portefeuilles à court terme qui sont affectés par ces marges."

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré qu'en dépit de la récente volatilité, ils s'attendaient à ce que la reprise reste intacte à long terme.

"Nous restons fermement convaincus de la valeur de l'or à moyen terme sur la base d'une tendance nette, structurelle et continue de diversification qui a encore du chemin à faire dans un régime toujours bien ancré de surperformance des actifs réels par rapport aux actifs papier", ont-ils déclaré dans une note.

Le platine au comptant XPT= a perdu 9,4 % à 1 958,93 $ l'once après avoir atteint un record de 2 918,80 $ le 26 janvier, tandis que le palladium XPD= a perdu 5,1 % à 1 611,86 $.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

Argent
82,63 USD Six - Forex 1 -2,44%
CME GROUP RG-A
288,9500 USD NASDAQ -0,30%
Or
4 728,74 USD Six - Forex 1 -2,81%
Palladium
1 690,00 USD Six - Forex 1 -1,29%
Platine
2 292,00 USD Six - Forex 1 0,00%
  • 10:05

    la pénurie de physique ne risque pas de s'améliorer... Les contrats à levier qui se sont fait sortir et qui vendent les bijoux de famille pour payer les appels de marges, donc purge de court terme, il va y avoir de bonnes affaires bientôt.

