Face aux incertitudes de l’IA, y-a-t-il un risque de bulle financière ?
information fournie par Le Cercle des économistes 02/02/2026 à 09:37

"A terme, la totalité du travail effectué par un service informatique impliquera l'utilisation de l'IA, alors qu'actuellement 81 % des tâches sont encore réalisées sans y recourir." (Crédits: Adobe Stock)

L'intelligence artificielle (IA) représente une rupture technologique fondamentale qui redessinera à long terme les structures de production et impactera les gains de productivité. Plus qu'économique, les enjeux sont également politiques car l'IA permet de maitriser les systèmes de production de données et sera une arme redoutable dans le secteur de la défense. Dès lors, être leader de cette technologie est central afin de maitriser sa souveraineté. Les Etats-Unis et les entreprises de haute technologie américaines l'ont bien compris et investissement des sommes historiques dans ce secteur.

Dès lors, l'IA se développe très vite et devrait être imbriquée rapidement dans les systèmes d'information qu'il sera impossible de penser indépendamment d'elle. A terme, la totalité du travail effectué par un service informatique impliquera l'utilisation de l'IA, alors qu'actuellement 81 % des tâches sont encore réalisées sans y recourir. Les investissements sont massifs : ils devraient dépasser les 2 000 milliards en 2026. Après une explosion des investissements des hyperscalers dans les datacenters et les processeurs graphiques (GPU), la dynamique se déplace vers les logiciels et les services d'entreprise. Les investissements des hyperscalers dans les centres de données ont augmenté de 70% en 2025 à près de 400 milliards de dollars. Au total, les prévisions tablent sur 4.000 milliards d'ici à 2030.

La révolution IA est en marche

Ces investissements colossaux stimulent le taux de croissance américain. Avec l'annonce de la guerre commerciale au mois d'avril 2025, des risques de récession sont apparus aux Etats-Unis. La guerre commerciale devait avoir un impact conséquent sur la croissance. Mais grâce aux investissements dans l'IA, celle-ci ne s'est pas effondrée. En effet, la croissance américaine s'élève à 2,1% en 2025 dont les deux-tiers sont stimulés par l'investissement en IA. De fait, il existe bien une bulle de l'IA qui a permis de compenser la perte de croissance provoquée par la hausse des droits de douane.

Alors que l'Europe s'interroge que les risques de bulle financière et de ses conséquences économiques, les Etats-Unis vont continuer d'investir pour des questions de souveraineté et de défense. En effet, la crise du covid et les menaces de hausse de droit de douane envers la Chine ont révélé les dépendances des Etats-Unis à certains composants chinois, y compris dans le secteur de la défense. Dès lors, les Etats-Unis continueront leur investissement afin de garder une avance technologique par rapport à la Chine et pour pouvoir maitriser les systèmes de données ayant une importance stratégique.

Dès lors, la révolution de l'IA est en marche. Au lieu de se poser la question du risque, peut-être faudrait-il se poser la question des opportunités, notamment pour l'Europe ? Malgré notre important retard d'investissements, l'IA représente un véritable atout dans des secteurs tels que la santé dans un contexte de vieillissement de la population. De plus, l'IA devrait générer des gains de productivité permettant de financer les régimes de protection sociale. C'est davantage sur ces questions de l'appropriation de l'IA au sein des systèmes économiques que les défis restent importants.

Anne-Sophie Alsif
Invitée du Cercle des économistes
Cheffe économiste du cabinet conseil BDO France

Le Cercle des économistes
Le Cercle des économistes a été créé en 1992 avec pour objectif ambitieux de nourrir le débat économique. Grâce à la diversité des opinions de ses 30 membres, tous universitaires assurant ou ayant assuré des fonctions publiques ou privées, le Cercle des économistes est aujourd'hui un acteur reconnu du monde économique. Le succès de l'initiative repose sur une conviction commune : l'importance d'un débat ouvert, attentif aux faits et à la rigueur des analyses. Retrouvez tous les rendez-vous du Cercle des économistes sur leur site. Le présent article est rédigé par Le Cercle des économistes pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

