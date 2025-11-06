Le shutdown américain plonge les compagnies aériennes dans le chaos le plus total

Des réductions de vols vont être ordonnées dans les 40 aéroports américains les plus fréquentés en raison de la fermeture du gouvernement

Les aéroports sont confrontés à une pénurie de personnel, ce qui entraîne des retards et affecte 3,2 millions de voyageurs

Les transporteurs tentent de limiter les perturbations avant les vacances de Thanksgiving

Delta commencera à réduire ses vols à partir de vendredi

Les compagnies aériennes américaines s'efforçaient jeudi de réorganiser leurs horaires et de répondre à un flot de demandes de renseignements de leurs clients après que le gouvernement américain a ordonné des réductions de vols dans certains des aéroports les plus fréquentés du pays, la dernière perturbation en date des transports due à la fermeture prolongée du gouvernement.

Le secrétaire aux transports, Sean Duffy, a déclaré mercredi qu'il ordonnerait des réductions importantes, citant les risques pour la sécurité du contrôle du trafic aérien dus à la fermeture du gouvernement.

La fermeture, la plus longue de l'histoire des États-Unis, a contraint quelque 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de sécurité à travailler sans être payés, ce qui fait craindre des perturbations des transports pendant les prochaines vacances de Thanksgiving.

Le manque de personnel a déjà provoqué des dizaines de milliers de retards de vols dans tout le pays , les compagnies aériennes estimant qu'au moins 3,2 millions de voyageurs ont été affectés.

Des sources du secteur ont déclaré à Reuters que la première série de réductions, qui concerne environ 4 % des vols programmés, entrera en vigueur dès vendredi. Les réductions atteindront 5 % samedi, 6 % dimanche et jusqu'à 10 % la semaine prochaine si la fermeture persiste.

Delta Air Lines DAL.N a déclaré jeudi qu'elle commencerait à réduire le nombre de ses vols à partir de vendredi pour se conformer à la directive, mais qu'elle prévoyait d'assurer la majeure partie de son programme comme prévu, y compris tous les services internationaux long-courriers.

LES RÉDUCTIONS MENACENT LES VOYAGES DE VACANCES

À moins que le gouvernement ne rouvre ses portes, ce plan drastique risque de plonger dans le chaos des millions d'Américains qui voyagent pour Thanksgiving, marquant ainsi l'un des effets les plus visibles de la fermeture record du gouvernement.

"Ils (les compagnies aériennes pourraient) avoir une certaine flexibilité sur les prix, mais si cette fermeture se prolonge, cela devrait avoir un effet négatif global", a déclaré David Morrison, analyste principal du marché chez Trade Nation, au Royaume-Uni.

Des compagnies aériennes telles que United Airlines UAL.O , American Airlines AAL.O et Southwest LUV.N ont été inondées de demandes de renseignements de la part de passagers sur des plateformes de médias sociaux telles que X, les voyageurs cherchant à clarifier leurs projets de voyage.

"S'il vous plaît, vous et vos autres compagnies aériennes, pour la semaine de Thanksgiving, publiez toutes les annulations au moins une semaine à l'avance", a demandé un utilisateur de X en réponse au message de United annonçant des réductions de vols.

"Ne faites pas attendre les gens pour savoir s'ils peuvent rentrer chez eux pour les fêtes."

L'Administration fédérale de l'aviation devrait publier officiellement l'ordre de réduction des vols dans le courant de la journée.

Cette mesure vise à alléger la pression qui pèse sur les contrôleurs, la FAA étant à court d'environ 3 500 employés et nombre d'entre eux effectuant des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même le shutdown.

"La situation est fluide, mais nous pensons que l'impact est plus facile à gérer que ne le laissent entendre les gros titres...", a déclaré Tom Fitzgerald de TD Cowen.

Même dans le pire des scénarios où la fermeture se prolongerait jusqu'à la fin du trimestre, elle mettrait en péril environ 2,5 % à 3 % de la capacité du quatrième trimestre (sièges-milles disponibles), a ajouté Tom Fitzgerald.

Les transporteurs ont souligné qu'ils essaieraient de minimiser les perturbations pour les clients et que des efforts de rebooking étaient en cours.

Le directeur général de United, Scott Kirby, a déclaré que la compagnie aérienne ciblerait ses réductions sur les vols régionaux et les itinéraires intérieurs hors hub, et qu'elle s'attendait à replacer de nombreux voyageurs concernés.

"La bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans une période de faible demande en novembre", a déclaré mercredi Barry Biffle, directeur général de Frontier Airlines ULCC.O , ajoutant que les réductions de vols pourraient même aider les recettes unitaires du transporteur.