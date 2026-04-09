Le service postal américain souhaite augmenter le prix des timbres à 82 cents

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(Mise à jour avec plus de détails de l'USPS dans les paragraphes 3-8) par David Shepardson

Le service postal américain, à court d'argent, a annoncé jeudi qu'il souhaitait augmenter le prix des timbres du courrier de première classe de 78 cents à 82 cents à compter du 12 juillet.

Cette proposition, qui doit être approuvée par la Commission de régulation postale, entraînerait une hausse de 4,8 % du prix global des services postaux. USPS a prévenu qu'il pourrait se retrouver à court de liquidités dès le mois de février.

En début de semaine, l'USPS a obtenu l'approbation de la Commission de régulation postale pour une augmentation temporaire de 8 % des prix du courrier prioritaire et des livraisons de colis, à compter du 26 avril, afin de faire face à l'augmentation des coûts de transport et de carburant. L'USPS prévoit que la surtaxe sera en vigueur jusqu'au 17 janvier.

Le service a enregistré des pertes nettes de 118 milliards de dollars depuis 2007, le courrier de première classe, son produit le plus rentable, ayant atteint son volume le plus bas depuis la fin des années 1960. En février, l'USPS a annoncé une perte trimestrielle de 1,25 milliard de dollars.

La commission a approuvé séparément le plan d'USPS visant à suspendre les cotisations de retraite des employeurs à partir de vendredi, ce qui permettra de conserver 200 millions de dollars de liquidités toutes les deux semaines, soit 2,5 milliards de dollars jusqu'au 30 septembre.

Reuters a également rapporté que l'USPS a conclu un accord avec Amazon qui permettra au distributeur d'utiliser les services postaux pour au moins 1 milliard de colis par an, soit 80 % de son volume de l'année dernière.

En mars, le directeur général de la poste américaine, David Steiner, a déclaré que la poste engageait des conseillers en restructuration pour l'aider à résoudre ses difficultés financières croissantes.

Steiner souhaite pouvoir augmenter les prix au-delà des 78 cents actuels pour le courrier de première classe et pense que les Américains seraient prêts à payer 90 ou 95 cents par lettre, alors qu'une grande partie du monde paie 2 dollars ou plus.