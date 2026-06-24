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Le service postal américain fait savoir au Congrès qu'il a besoin d'aide, car il est à court de liquidités
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 15:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Le directeur général de la Poste américaine, David Steiner, a déclaré mercredi devant le Congrès que l’agence, en proie à des difficultés financières, avait un modèle économique défaillant et avait besoin de l’aide des législateurs pour redresser sa situation. " En résumé, nous sommes à court de liquidités. Nous empruntons sur les fonds de retraite de nos employés pour poursuivre nos activités ",a déclaré M.Steiner dans son témoignage écrit devant une commission du Sénat américain, avertissant que l’agence pourrait se retrouver à court de fonds de fonctionnement d’ici quelques mois si elle cessait de reporter ses obligations. " Le modèle économique de la Poste est défaillant etle Congrèsdoit prendre des mesurespour y remédier. " M. Steiner souhaite que le Congrès l’indemnise pour ses activités déficitaires et mette en œuvre d’autres réformes. En mars, il avait indiqué que le Service postal recrutait des conseillers en restructuration pour l’aider à faire face à ses difficultés financières.

Une question clé est de savoir si l’USPS doit continuer à assurer la distribution du courrier à 170 millions d’adresses six jours par semaine, ce qui coûte 3,4 milliards de dollars par an — et 70 % de ces tournées sont déficitaires, a précisé M. Steiner. Environ 58 % de ses 18 000 bureaux de poste sont également déficitaires. Le service postal a enregistré des pertes nettes d’environ 120 milliards de dollars depuis 2007, le courrier prioritaire, son produit le plus rentable, ayant fortement diminué en raison du passage à la communication numérique, alors même que l’agence doit maintenir des opérations de distribution coûteuses à l’échelle nationale. L’USPS a annoncé le mois dernier qu’il suspendait les dépenses non essentielles liées aux déplacements, aux fournitures de bureau et aux consultants. M. Steiner a indiqué aux cadres, dans une note de service, que ces mesures visaient " à protéger les activités essentielles et à garantir que nous puissions continuer à remplir toutes nos obligations fondamentales ". Le mois dernier, le Service postal a annoncé qu’il suspendrait temporairement les cotisations patronales au régime de retraite fédéral et qu’il prévoyait d’augmenter le prix des timbres de courrier prioritaire de 78 cents à 82 cents, à compter du 12 juillet.

La suspension des cotisations de retraite des employés permettra d’économiser 2,5 milliards de dollars jusqu’au 30 septembre et potentiellement 15 milliards de dollars d’ici 2030.

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