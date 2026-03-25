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Le service postal américain demande une augmentation temporaire de 8 % de ses tarifs pour faire face aux coûts du carburant
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les suppléments FedEx, UPS et sur l'historique de l'USPS, paragraphes 3-8) par David Shepardson

Le service postal américain a annoncé mercredi qu'il demandait l'autorisation d'augmenter temporairement de 8 % le prix du courrier prioritaire et des colis, à compter du 26 avril, afin de faire face à l'augmentation des coûts du carburant.

L'USPS, qui a besoin de l'approbation de la Commission de régulation postale pour cette augmentation temporaire des prix, a déclaré que cette surtaxe constituera un "pont vers un mécanisme permanent visant à refléter les conditions du marché dans les prix des produits compétitifs", et ce alors que l'USPS a averti qu'elle pourrait être à court d'argent dès octobre.

La hausse n'affectera pas le prix des timbres de première classe. USPS a déclaré que FedEx FDX.N et UPS UPS.N ont imposé des surcharges carburant de 25 % à 28 % pour les livraisons terrestres et aériennes depuis le début de la guerre contre l'Iran en raison de la flambée des prix du pétrole , y compris des hausses brutales du kérosène et du diesel.

"Les coûts de transport ont augmenté et nos concurrents ont réagi en appliquant un certain nombre de suppléments", a déclaré l'USPS. "Nous avons toujours évité les suppléments et ce supplément représente moins d'un tiers de ce que nos concurrents facturent pour le seul carburant."

USPS prévoit que la surtaxe sera en vigueur jusqu'au 17 janvier de l'année prochaine, date à laquelle l'agence déterminera si une approche différente à long terme est nécessaire.

Au début du mois, le directeur général des postes, David Steiner, a déclaré au Congrès que l'augmentation du prix des timbres de première classe à 95 cents ou 1 dollar ou plus, contre 78 cents actuellement, permettrait d'accroître les recettes et de réduire les pertes.

Les prix des timbres ont augmenté de 46 % depuis le début de l'année 2019, lorsqu'ils étaient de 50 cents, mais M. Steiner a déclaré qu'ils étaient encore bien inférieurs à ceux d'autres pays. L'USPS a déclaré des pertes nettes de 118 milliards de dollars depuis 2007, car le courrier de première classe, son produit le plus rentable, a atteint son volume le plus bas depuis la fin des années 1960.

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