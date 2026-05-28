Le service postal américain conclut un accord pluriannuel avec une filiale de DHL

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Le service postal américain a annoncé jeudi avoir conclu un accord pluriannuel avec DHL eCommerce portant sur les services de livraison de colis du dernier kilomètre aux États-Unis, dont la valeur devrait dépasser les 10 milliards de dollars.

DHL eCommerce, qui fait partie du géant allemand de la logistique DHL Group DHLn.DE , a déclaré que cet accord l'aiderait à se développer sur le marché américain au cours des prochaines années.

Le directeur général de la Poste, David Steiner, a déclaré lors d'une interview que personne d'autre ne livrait 170 millions de foyers américains six jours par semaine et que cela offrait à DHL “l'opportunité de jouer sur le plus grand marché du monde”. Il a ajouté que DHL devait soit “investir des sommes colossales pour mettre en place un réseau de bout en bout, soit s'associer à un partenaire disposant de cette capacité de livraison du dernier kilomètre”, comme l'USPS.

DHL eCommerce gère les enlèvements et le tri dans ses 19 hubs américains avant que l’USPS n’assure le dernier kilomètre pour toutes les livraisons.

Scott Ashbaugh, directeur général de DHL eCommerce Americas, a déclaré que cet accord aiderait l’entreprise à se développer aux États-Unis et à cibler des colis légèrement plus lourds. Il a ajouté que l’entreprise pourrait ajouter d’autres hubs aux États-Unis. “Nous prévoyons de doubler notre activité d’ici 2030”, a déclaré M. Ashbaugh.

Cet accord est crucial pour l’USPS, en proie à des difficultés financières, qui a averti qu’il pourrait se retrouver à court de liquidités dès février. Le mois dernier, Amazon.com a annoncé avoir conclu un nouvel accord avec l’USPS concernant la livraison de colis.