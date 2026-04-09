Le service postal américain, à court d'argent, suspend ses cotisations au régime de retraite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails et un commentaire de l'USPS) par David Shepardson

L'U.S. Postal Service a annoncé jeudi qu'il suspendait temporairement les paiements des employeurs pour un programme de retraite fédéral afin de conserver des liquidités dans le cadre d'une grave crise financière.

L'USPS a indiqué au Bureau de gestion du personnel de la Maison Blanche qu'à partir de vendredi, il cesserait de verser 200 millions de dollars toutes les deux semaines pour ses contributions d'employeur à la partie à prestations définies du Federal Employees Retirement System (système de retraite des employés fédéraux). USPS a prévenu jeudi qu'en l'absence de réformes, il pourrait se retrouver à court de liquidités dès le mois de février. USPS a estimé qu'il économiserait 2,5 milliards de dollars grâce à cette mesure jusqu'au 30 septembre et a déclaré qu'il n'y aurait pas d'impact négatif immédiat sur les retraités actuels ou futurs si les paiements étaient temporairement suspendus.

le service a enregistré des pertes nettes de 118 milliards de dollars depuis 2007, le courrier de première classe, son produit le plus rentable, ayant atteint son volume le plus bas depuis la fin des années 1960. En février, l'USPS a annoncé une perte trimestrielle de 1,25 milliard de dollars.

"Le risque pour le service postal et le public américain d'un manque de liquidités pour les opérations postales l'emporte largement sur tout risque à plus long terme pour les fonds de pension de ne pas effectuer les paiements actuellement dus", a déclaré l'USPS.

En début de semaine, l'USPS a obtenu l'approbation de la Commission de régulation postale pour une augmentation temporaire de 8 % du prix du courrier prioritaire et des colis, à compter du 26 avril, afin de faire face à l'augmentation des coûts de transport et de carburant. L'USPS prévoit que cette majoration sera en vigueur jusqu'au 17 janvier.

Le mois dernier, le directeur général des postes, David Steiner, a déclaré au Congrès que l'augmentation du prix des timbres de première classe à 95 cents ou 1 dollar ou plus, contre 78 cents actuellement, permettrait d'augmenter les recettes et de réduire les pertes.

Les prix des timbres ont augmenté de 46 % depuis le début de l'année 2019, lorsqu'ils étaient de 50 cents, mais M. Steiner a déclaré qu'ils étaient encore bien inférieurs à ceux d'autres pays.