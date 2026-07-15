Le service d'IA “Apple Intelligence” a été enregistré auprès de l'autorité chinoise de régulation du cyberespace

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions et des réponses des entreprises) par Ethan Wang et Liz Lee

L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a déclaré mercredi que le service d'IA générative intégré aux appareils d'Apple, “Apple Intelligence”, avait été homologué pour une utilisation sur les iPhone dans le pays.

Les services d’intelligence d’Apple intégreront des fonctionnalités issues des modèles d’IA de Baidu et d’Alibaba, selon une source qui a souhaité rester anonyme.

Apple n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail.

9988.HK , d'Alibaba, a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters que Qwen serait intégré aux expériences d'Apple Intelligence sur iOS, iPadOS, macOS et visionOS pour les utilisateurs en Chine.

Le communiqué officiel n’a pas précisé la date à laquelle Apple Intelligence sera déployé sur les iPhone vendus en Chine. Apple AAPL.O a annoncé une hausse de 24,4 % en glissement annuel de ses livraisons en Chine au deuxième trimestre.