Le service AWS d'Amazon se remet difficilement d'une panne majeure qui a perturbé les applications et les services dans le monde entier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La panne d'AWS affecte les principaux sites web et applications dans le monde entier

Le problème est apparu sur un site américain connu pour ses pannes antérieures

Reprise difficile après une amélioration antérieure

Les plateformes de jeux et les plateformes financières font partie de celles touchées par le problème d'AWS

(Mise à jour d'AWS) par Deborah Mary Sophia et Shubham Kalia

L'unité de services en nuage AWS d'Amazon AMZN.O avait du mal à se remettre lundi d'une panne généralisée qui a mis hors service des milliers de sites web ainsi que certaines des applications les plus populaires au monde - Snapchat et Reddit - et a perturbé les entreprises à l'échelle mondiale.

Il s'agit de la plus importante perturbation de l'internet depuis le dysfonctionnement de CrowdStrike qui, l'an dernier, avait entravé les systèmes technologiques dans les hôpitaux, les banques et les aéroports, et qui met en évidence la vulnérabilité des technologies interconnectées dans le monde.

Après plus de six heures de perturbations, certaines applications revenaient progressivement en ligne à partir de 10h00 ET (1400 GMT). Mais AWS a reconnu qu'il y avait encore un nombre élevé d'erreurs.

"Nous pouvons confirmer d'importantes erreurs d'API et des problèmes de connectivité à travers de multiples services... Nous enquêtons", a déclaré AWS dans la dernière mise à jour de sa page d'état.

Pour faciliter la reprise, AWS a indiqué qu'elle mettait en place des limites sur le nombre de requêtes qui peuvent être faites sur sa plateforme.

Alors que certaines applications comme Reddit RDDT.N et Roblox RBLX.N se sont largement stabilisées, selon le site de suivi des pannes Downdetector, d'autres, comme Snapchat SNAP.N et Duolingo DUOL.O , montraient une résurgence des problèmes observés plus tôt dans la journée.

LE PROBLÈME PROVIENT D'UN SITE AWS CONNU POUR SES PANNES ANTÉRIEURES

AWS fournit de la puissance informatique, du stockage de données et d'autres services numériques à la demande aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers. Les perturbations de ses serveurs peuvent entraîner des pannes sur les sites web et les plateformes qui s'appuient sur son infrastructure en nuage.

AWS est le plus grand fournisseur de services en nuage au monde, suivi par Microsoft MSFT.O Azure et Alphabet GOOGL.O Google Cloud.

AWS a indiqué sur sa page d'état que la panne de lundi provenait de son site US-EAST-1 dans le nord de la Virginie, le plus ancien et le plus important pour les services web. Le site a subi des pannes antérieures en 2021 et 2020.

Interrogé pour un commentaire, AWS a renvoyé Reuters à sa page d'état. Amazon n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Junade Ali, ingénieur en logiciel, cyber-expert et membre de l'Institution of Engineering and Technology, a déclaré que le problème semblait concerner l'un des systèmes de réseau qu'AWS utilise pour contrôler un produit de base de données.

"Comme ce problème peut généralement être résolu de manière centralisée ... , à moins que d'autres problèmes ne soient identifiés, le problème devrait être résolu dans les heures à venir", a-t-il déclaré.

QUELQUES HEURES PLUS TARD, UNE REPRISE DIFFICILE

Ookla, qui possède Downdetector, a déclaré que plus de 4 millions d'utilisateurs avaient signalé des problèmes liés à l'incident.

Snapchat, par exemple, a reçu pour la dernière fois plus de 7 700 rapports sur Downdetector, ce qui représente une hausse par rapport aux quelque 4 000 rapports précédents, mais reste inférieur au pic de plus de 22 000.

La startup d'IA Perplexity, la bourse de crypto-monnaies Coinbase COIN.O et l'application de trading Robinhood HOOD.O ont toutes connu des perturbations de plateforme et les ont attribuées à AWS.

Les propres services d'Amazon, notamment son site d'achat, Prime Video et Alexa, ont également été touchés, bien que Downdetector ait montré pour la dernière fois une diminution de la gravité.

Fortnite, propriété d'Epic Games, ainsi que Clash Royale et Clash of Clans ont fait partie des plateformes de jeux touchées. Le rival d'Uber UBER.N , Lyft LYFT.O , a également été mis à mal aux États-Unis.

Dans un post sur X, la présidente de Signal, Meredith Whittaker, a confirmé que l'application de messagerie avait également été touchée par la panne, même si le milliardaire Elon Musk, qui possède X, a déclaré que sa plateforme continuait à fonctionner.

LA PANNE MET EN ÉVIDENCE LE RISQUE DE DÉPENDANCE À L'ÉGARD D'UNE POIGNÉE DE FOURNISSEURS

En Grande-Bretagne, Lloyd Bank LLOY.L , Bank of Scotland et les fournisseurs de services de télécommunications Vodafone

VOD.L et BT BT.L étaient également confrontés à des problèmes, selon le site web britannique de Downdetector, tout comme le site web de l'autorité britannique chargée des impôts, des paiements et des douanes (HMRC).

Ce problème souligne à quel point les services numériques quotidiens sont devenus interconnectés et dépendent désormais d'un petit nombre de fournisseurs mondiaux de services en nuage, un seul pépin pouvant perturber les affaires et la vie quotidienne, ont déclaré des experts et des universitaires.

"La raison principale de ce problème est que toutes ces grandes entreprises se sont appuyées sur un seul service", a déclaré Nishanth Sastry, directeur de recherche au département d'informatique de l'université du Surrey.

Bien qu'aucune indication n'ait encore été donnée quant à une éventuelle cyberattaque à l'origine de la panne de lundi, l'ampleur de la perturbation a alimenté les spéculations.

"Lorsqu'une telle chose se produit, il est compréhensible de craindre qu'il s'agisse d'un cyberincident", a déclaré Rafe Pilling, directeur de la veille sur les menaces à la société de cybersécurité Sophos.

"AWS a une empreinte très étendue et complexe, de sorte que tout problème peut causer un bouleversement majeur."