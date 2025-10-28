Le sénateur américain Sanders interpelle Bezos et Amazon sur l'impact de l'automatisation sur l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des premières suppressions d'emplois au paragraphe 5) par Greg Bensinger

Le sénateur américain Bernie Sanders a demandé mardi au fondateur d'Amazon.com

AMZN.O , Jeff Bezos, de rendre compte de ce que l'indépendant du Vermont a qualifié de centaines de milliers d'emplois potentiellement perdus en raison de l'automatisation.

"Si Amazon réussit son plan d'automatisation massive, cela aura un impact profond sur les cols bleus à travers l'Amérique et sera probablement utilisé comme modèle par les grandes entreprises à travers l'Amérique", a écrit Sanders dans une lettre à Bezos, qui a été examinée en exclusivité par Reuters.

M. Sanders, qui est membre du parti démocrate, faisait référence à un article du New York Times publié au début du mois, qui citait des documents et des entretiens montrant que les dirigeants d'Amazon pensaient que 500 000 emplois pourraient être supprimés au fil du temps en remplaçant les travailleurs des entrepôts par des robots. Amazon emploie 1,55 million de personnes, dont la majorité sont des travailleurs horaires.

Un porte-parole d'Amazon a déclaré que l'entreprise n'avait pas de réponse immédiate à la lettre. Toutefois, Amazon a déclaré que ses objectifs en matière d'automatisation étaient d'aider les travailleurs et de créer de nouveaux emplois. Lundi, Reuters a rapporté qu'Amazon prévoyait de supprimer jusqu'à 30 000 emplois au sein de l'entreprise à partir de mardi, afin de réduire ses dépenses. L'entreprise a annoncé une première suppression de quelque 14 000 emplois, liée en partie aux gains d'efficacité résultant de l'utilisation de logiciels d'intelligence artificielle, selon une note publiée sur le site web de l'entreprise.

Dans sa lettre, M. Sanders demande à M. Bezos si Amazon prévoit d'accorder aux travailleurs licenciés des indemnités de licenciement suffisantes et de leur permettre de continuer à bénéficier de leur couverture médicale. Il a également noté que les travailleurs d'Amazon ont reçu des subventions fédérales pour la nourriture, le logement et les soins de santé et que l'entreprise a reçu des "milliards de dollars" de contrats fédéraux.

"Quels sont les projets d'Amazon en matière d'aide et de soutien aux centaines de milliers de travailleurs que vous remplacerez par des robots et de l'intelligence artificielle?", a déclaré M. Sanders, en faisant référence aux logiciels d'intelligence artificielle. M. Bezos est désormais président exécutif et ne dirige plus les opérations quotidiennes d'Amazon depuis que l'entreprise a nommé Andy Jassy au poste de directeur général en 2021. Andy Jassy a déclaré plus tôt cette année que les progrès de l'intelligence artificielle entraîneraient une réduction de la main-d'œuvre dans l'entreprise basée à Seattle.

M. Sanders s'est souvent opposé à Amazon et à M. Bezos, en particulier au sujet des conditions de travail dans les entrepôts, mais aussi de ce qu'il a appelé des tactiques antisyndicales.