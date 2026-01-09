Le Sénat américain vote pour limiter l'action militaire au Venezuela ; Trump estime que la surveillance pourrait durer des années

Le Sénat américain fait avancer une résolution sur les pouvoirs de guerre

Trump accueillera les patrons des compagnies pétrolières à la Maison Blanche vendredi

Le président américain rencontrera la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado la semaine prochaine

À la question de savoir si la surveillance durerait un an, Trump répond: "Je dirais beaucoup plus longtemps"

Le Venezuela libère des prisonniers politiques dans un geste de paix

Le Sénat américain a voté jeudi en faveur d'une résolution qui interdirait au président Donald Trump d'entreprendre une nouvelle action militaire contre le Venezuela sans l'autorisation du Congrès, alors même que M. Trump a déclaré que la surveillance des États-Unis sur ce pays en difficulté pourrait durer des années.

Le Sénat a voté par 52 voix contre 47 une mesure de procédure pour faire avancer la résolution sur les pouvoirs de guerre, une poignée de républicains de M. Trump ayant voté avec tous les démocrates en faveur d'un vote final sur la question.

Dans une interview publiée jeudi par le New York Times, M. Trump a déclaré que les États-Unis pourraient superviser le Venezuela et contrôler ses revenus pétroliers pendant des années.

Il a également semblé lever la menace d'une action militaire contre le voisin du Venezuela, la Colombie. M. Trump a invité le dirigeant colombien de gauche, qu'il avait précédemment qualifié d'"homme malade", à se rendre à Washington.

"Seul le temps nous dira combien de temps les États-Unis surveilleront le Venezuela, a déclaré M. Trump. Interrogé par le journal sur une durée de trois mois, six mois, un an ou plus, M. Trump a répondu: "Je dirais beaucoup plus longtemps": "Je dirais beaucoup plus longtemps"

"Nous allons le reconstruire de manière très rentable", a déclaré M. Trump à propos du Venezuela, où il a envoyé des troupes pour s'emparer du président Nicolas Maduro lors d'un raid nocturne samedi.

M. Trump a ajouté que les États-Unis "s'entendaient très bien" avec le gouvernement de la présidente intérimaire Delcy Rodriguez, , une fidèle de longue date de M. Maduro qui avait été vice-présidente du dirigeant déchu.

LIBÉRATION DE PRISONNIERS POLITIQUES

Le principal législateur vénézuélien, Jorge Rodriguez, a déclaré jeudi qu'un nombre important de prisonniers étrangers et vénézuéliens seraient libérés dans la journée.

Les libérations, une demande répétée de l'opposition politique du pays, sont un geste de paix, a déclaré M. Rodriguez, ajoutant que l'action était unilatérale et n'avait pas été convenue avec une autre partie.

Le mouvement de Maria Corina Machado, cheffe de file de l'opposition, ainsi que d'autres figures de l'opposition et des groupes de défense des droits de l'homme, ont exigé la libération des prisonniers politiques depuis l'arrestation de M. Maduro par les États-Unis.

Le groupe local de défense des droits Foro Penal estime qu'il y a 863 prisonniers politiques dans le pays, y compris des personnalités politiques, des militants des droits de l'homme, des manifestants arrêtés après l'élection contestée de 2024 et des journalistes.

La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la libération prévue des prisonniers.

Dans une interview accordée jeudi à l'émission "Hannity" de la chaîne Fox News, M. Trump a déclaré qu'il prévoyait de rencontrer Maria Corina Machado lors de sa visite à Washington la semaine prochaine.

Selon le Times, M. Trump a refusé de répondre à des questions sur les raisons pour lesquelles il avait décidé de ne pas donner le pouvoir au Venezuela à l'opposition, que Washington avait précédemment considérée comme le vainqueur légitime de l'élection de 2024.

La mesure du Sénat est confrontée à un défi de taille pour devenir une loi. Elle devra être adoptée par la Chambre des représentants, qui est également contrôlée par les républicains de M. Trump. Si les deux chambres adoptent la résolution, chacune devra obtenir une majorité des deux tiers pour passer outre le veto probable de M. Trump. Néanmoins, le vote de jeudi a marqué un rare signe de recul des républicains du Congrès face à la Maison-Blanche de M. Trump.

"Les républicains devraient avoir honte des sénateurs qui viennent de voter avec les démocrates pour tenter de nous priver de nos pouvoirs de combattre et de défendre les États-Unis d'Amérique", a déclaré M. Trump dans un message sur les réseaux sociaux.

LA MENACE COLOMBIENNE SEMBLE SE DISSIPER

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, M. Trump a déclaré: "C'était un grand honneur de m'adresser à vous: "Ce fut un grand honneur de parler avec le président de la Colombie, Gustavo Petro, qui a appelé pour expliquer la situation de la drogue et d'autres désaccords que nous avons eus. J'ai apprécié son appel et son ton, et j'ai hâte de le rencontrer dans un futur proche"

M. Petro a qualifié l'appel, son premier avec M. Trump, de cordial.

Mardi, M. Trump a dévoilé un plan visant à raffiner et à vendre jusqu'à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien qui sont restés bloqués au Venezuela en raison d'un blocus américain.

Le Venezuela, qui possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, s'est appauvri au cours des dernières décennies, et 8 millions de personnes ont fui à l'étranger dans le cadre de l'une des plus grandes crises migratoires au monde.

Washington et l'opposition vénézuélienne ont longtemps blâmé la corruption, la mauvaise gestion et la brutalité du parti socialiste au pouvoir. M. Maduro a attribué les dommages économiques aux sanctions américaines.

M. Trump doit rencontrer les dirigeants des principales compagnies pétrolières à la Maison Blanche vendredi pour discuter des moyens d'augmenter la production de pétrole du Venezuela. Des représentants des trois principales compagnies pétrolières américaines, Exxon Mobil XOM.N , ConocoPhillips

COP.N et Chevron CVX.N , seraient présents, selon une source familière avec le planning. M. Trump a déclaré jeudi à Fox News que les compagnies pétrolières dépenseraient au moins 100 milliards de dollars au Venezuela.

Les entreprises, qui ont toutes une expérience au Venezuela, ont refusé de faire des commentaires.