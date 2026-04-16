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Le Sénat américain vote en faveur de l'annulation de l'interdiction de l'exploitation minière dans le Minnesota et transmet le projet de loi à Donald Trump
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 18:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Sénat américain a voté jeudi en faveur de l'annulation de l'interdiction de l'exploitation minière dans le nord du Minnesota décrétée par l'ancien président Joe Biden , se rangeant ainsi à l'avis de la Chambre des représentants et transmettant le projet de loi au président Donald Trump, qui devrait le signer.

Cette décision est un coup de pouce majeur pour le projet de cuivre, de cobalt et de nickel Twin Metals d'Antofagasta

ANTO.L . Le Sénat a voté par 51 voix contre 49 pour envoyer la mesure sur le bureau de Donald Trump, après que la Chambre des représentants l'a approuvée en janvier .

Valeurs associées

ANTOFAGASTA
3 649,000 GBX LSE -3,21%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 180,00 USD LME +0,19%
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