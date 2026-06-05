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Football/Angleterre: Liverpool nomme Iraola au poste d'entraîneur
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 06:59

L'entraineur Andoni Iraola

L'entraineur Andoni Iraola

Andoni Iraola, ancien ‌entraîneur de Bournemouth, a été nommé jeudi à la tête ​du Liverpool FC, avec lequel il a signé un contrat de deux ans, a annoncé le club de Premier League.

L'Espagnol, ​43 ans, remplace le Néerlandais Arne Slot, qui avait mené Liverpool au ​titre de champion de Premier League ⁠dès sa première saison, en 2024-2025, avant d'être ‌limogé samedi dernier après un deuxième exercice décevant.

"Il ne faut pas grand-chose pour être attiré par ​Liverpool. Liverpool, c'est ‌Liverpool", a déclaré Andoni Iraola dans un communiqué.

"L'ambiance, ⁠les supporters, le club, les joueurs, la chance pour moi d'entraîner des joueurs de haut niveau, la chance de ⁠se battre pour ‌des titres. Je pense qu'on ne peut pas ⁠trouver plus attrayant que ça. C'est difficile à trouver. ‌Je suis donc vraiment impatient de commencer."

Ancien joueur ⁠de l'Athletic Bilbao et de la sélection espagnole, ⁠Andoni Iraola ‌avait pris en 2023 les rênes de l'AFC Bournemouth, qu'il ​redressé de manière significative.

Il a ‌successivement porté le club du sud de l'Angleterre à ses deux meilleurs classements ​en Premier League : neuvième en 2024-2025 puis sixième lors de la saison écoulée, une place synonyme de ⁠qualification pour la Ligue Europa l'an prochain.

Andoni Iraola doit désormais relever le défi de redonner de l'allant à une équipe qui a terminé à la cinquième place cette saison.

(Rédigé par Aadi Nair à Bangalore; version française Vincent Daheron, édité ​par Jean Terzian)

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