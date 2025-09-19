Le Sénat américain confirme la nomination d'un haut responsable de la sécurité automobile, qui supervisera les enquêtes sur Tesla

(Ajout des commentaires d'un groupe industriel, détails aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Le Sénat américain a voté jeudi en faveur de la nomination du haut responsable de la sécurité automobile ainsi que de dizaines d'autres candidats, dont des responsables des autoroutes et des oléoducs.

Le Sénat a voté par 51 voix contre 47 pour confirmer Jonathan Morrison à la tête de l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA ), ainsi que 47 autres candidats, ce qui est la première fois depuis trois ans que la NHTSA a un chef permanent.

Morrison, un ancien avocat d'Apple AAPL.O et avocat en chef à la NHTSA pendant le premier mandat du président Donald Trump, supervisera une série d'enquêtes de sécurité à la NHTSA, y compris une enquête ouverte cette semaine sur environ 174 000 voitures Tesla TSLA.O Model Y à partir de l'année modèle 2021 sur des rapports selon lesquels les poignées de porte électroniques peuvent devenir inopérantes et potentiellement piéger les enfants à l'intérieur de .

"La NHTSA ne peut pas rester les bras croisés et attendre que des problèmes surviennent avec de telles technologies en développement, mais doit faire preuve d'un leadership fort", a déclaré Jonathan Morrison.

Le mois dernier, la NHTSA a déclaré qu' elle enquêterait sur les retards de Tesla dans la soumission des rapports d'accidents impliquant des systèmes avancés d'assistance à la conduite ou des véhicules autopilotés.

Depuis octobre dernier, la NHTSA enquête sur 2,4 millions de véhicules Tesla équipés d'une technologie de conduite autonome complète après quatre collisions signalées, dont un accident mortel survenu en 2023.

L'agence a également ouvert une enquête en janvier sur 2,6 millions de véhicules Tesla à la suite de rapports d'accidents impliquant une fonction qui permet aux utilisateurs de déplacer leur voiture à distance.

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le secrétaire aux transports Sean Duffy s'est engagé à prendre des mesures pour accélérer le déploiement des véhicules à conduite autonome . La NHTSA a déclaré ce mois-ci qu'elle prévoyait de réviser plusieurs réglementations qui supposent qu'un conducteur humain est aux commandes.

En août, la NHTSA a certifié les véhicules Zoox d'Amazon.com AMZN.O -unit à conduite autonome pour une utilisation de démonstration et a clos une enquête visant à déterminer s'ils avaient respecté les exigences fédérales.

Les constructeurs automobiles, les législateurs et les défenseurs de la sécurité ont critiqué la NHTSA sur un certain nombre de fronts, y compris la lenteur de l'action sur les règlements ou l'entrave au progrès .

"L'industrie automobile veut - et a besoin - d'une NHTSA forte et s'engage à établir un partenariat qui permette d'atteindre nos objectifs communs: sauver des vies, réduire les accidents et déployer les véhicules les plus propres, les plus sûrs et les plus intelligents qui soient", a déclaré l'Alliance pour l'innovation automobile, qui représente les principaux constructeurs automobiles.