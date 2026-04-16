Le Sénat américain annule de justesse l'interdiction de l'exploitation minière dans le Minnesota et transmet le projet de loi à M. Trump

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* Le Sénat vote par 50 voix contre 49 l'interdiction de l'exploitation minière décidée par M. Biden

* Antofagasta veut construire une mine de cuivre, de nickel et de cobalt

* Trump soutient le projet; il devrait signer le projet de loi

* Les défenseurs de l'environnement craignent que la mine ne pollue les eaux limitrophes

(Ajout d'une interview avec un membre du Congrès aux paragraphes 11 et 12) par Ernest Scheyder

Le Sénat américain a voté jeudi, de justesse, l'annulation de l'interdiction de l'exploitation minière dans le nord du Minnesota, décrétée par l'ancien président Joe Biden , se rangeant ainsi à l'avis de la Chambre des représentants et transmettant le projet de loi au président Donald Trump, qui devrait le signer.

Cette décision annule l'interdiction d'exploitation minière imposée par Joe Biden pendant 20 ans sur 225 504 acres riches en minéraux (91 200 hectares) dans la Superior National Forest et donne un coup de fouet au projet de cuivre, de cobalt et de nickel Twin Metals d'Antofagasta ANTO.L , ainsi qu'à d'autres mines proposées dans la région frontalière avec le Canada.

Les écologistes craignent depuis longtemps que la mine n'endommage cette région riche en eau, visitée chaque année par plus de 200 000 randonneurs et canoéistes. Lescompagnies minières ont déclaré qu'elles pensaient que les minéraux pouvaient être extraits en toute sécurité.

Le Sénat a voté par 50 voix contre 49 pour envoyer la mesure à M. Trump, qui a fait campagne en 2024 sur l'annulation de l'interdiction. La Chambre des représentants a approuvé le projet de loi en janvier.

Si M. Trump signe le projet de loi, un futur président ne pourra pas reproduire l'interdiction de M. Biden en raison d'une disposition de la loi de 1996 sur l'examen par le Congrès (Congressional Review Act). La Maison Blanche n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter.

Reuters a rapporté pour la première fois en janvier que les fonctionnaires et les législateurs de Trump avaient lancé un plan complexe pour annuler l'interdiction en invoquant le fait que M. Biden n'avait pas correctement informé le Congrès, une affirmation que les défenseurs de l'environnement ont rejetée.

Les fonctionnaires de Trump devraient encore réémettre les baux miniers à Antofagasta, une entreprise chilienne qui tente de développer la mine depuis des décennies sur des terres contrôlées par le gouvernement fédéral. La mine devrait également faire l'objet d'une évaluation environnementale et obtenir des permis.

LA DEMANDE DE MINERAIS SE HEURTE À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Il est presque certain que le vote de jeudi aggravera les tensions sur la question de savoir où et comment se procurer des minéraux essentiels à l'économie électrifiée et à la défense nationale.

Le cuivre, le nickel et le cobalt sont utilisés pour construire des véhicules électriques, des centres de données informatiques, des armes et une myriade d'autres appareils. Pourtant, les États-Unis importent bien plus de ces minéraux qu'ils n'en produisent.

Le député Pete Stauber, un républicain qui représente le nord du Minnesota et qui a parrainé le projet de loi, a déclaré que M. Trump lui avait dit qu'il avait l'intention de signer le projet de loi et que la loi sur l'examen par le Congrès pourrait potentiellement être utilisée pour stimuler d'autres projets miniers américains.

"Oui, cela pourrait créer un précédent, mais c'est la bonne chose à faire pour nous permettre d'exploiter nos propres ressources naturelles", a déclaré M. Stauber à Reuters. "Cela permettra à d'autres projets en souffrance d'aller de l'avant

Save the Boundary Waters, un groupe de protection de la nature, a qualifié le vote de "jour sombre pour la région sauvage la plus aimée des États-Unis" et s'est engagé à lutter contre le projet.

"Les habitants du Minnesota et le grand public américain ont été très clairs: ce lieu emblématique doit être protégé", a déclaré Ingrid Lyons, directrice exécutive de l'association.

Earthjustice, The Wilderness Society, le Center for Western Priorities, Friends of the Boundary Water Wilderness et d'autres groupes de protection de la nature ont exprimé leur désapprobation à l'égard du vote du Sénat, qui s'est déroulé en grande partie selon les lignes du parti.

La filiale Twin Metals d'Antofagasta a déclaré que l'adoption du projet de loi reflétait un "moment critique pour la capacité de notre pays à renforcer nos chaînes d'approvisionnement en minerais"

"L'équipe de Twin Metals se réjouit à l'idée de mener des discussions approfondies et de s'engager auprès de nos communautés dans le cadre de tout processus réglementaire futur", a déclaré Kathy Graul, porte-parole de l'entreprise.

Antofagasta a déclaré qu'elle exporterait probablement les minéraux essentiels de la mine pour les traiter à l'étranger. L'action de la société a chuté de 3 % à Londres jeudi.