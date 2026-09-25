Le Sénat adopte une loi sur la santé mentale des pilotes et des contrôleurs aériens américains

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(Ajout de la déclaration de la FAA aux paragraphes 11 et 12)

* Une loi bipartisane encourage la divulgation précoce et le traitement

* On craint que la divulgation de troubles de santé mentale ne mette l'emploi en danger

* La Chambre des représentants doit encore se prononcer sur ces projets de loi avant qu'ils ne puissent entrer en vigueur

par David Shepardson

Le Sénat américain a approuvé une loi bipartisane visant à moderniser la réglementation relative aux recommandations en matière de santé mentale pour les pilotes et les contrôleurs aériens, afin d’encourager la divulgation précoce et le traitement.

Les pilotes de ligne cachent souvent leurs troubles mentaux, craignant que le fait de révéler qu’ils suivent une thérapie ou prennent des médicaments, voire simplement de demander de l’aide, n’entraîne le retrait de leur licence, mettant ainsi leur vie et celle de leurs passagers en danger.

Cette question a de nouveau attiré l’attention après qu’un pilote d’ ALK.N , employé par Alaska Airlines et qui n’était pas en service, a été inculpé fin 2023 pour avoir tenté de mettre hors service les moteurs d’un avion en vol et a déclaré par la suite à la police qu’il souffrait d’une dépression nerveuse.

Le texte de loi, porté par les sénateurs John Hoeven et Tammy Duckworth, a été approuvé à l’unanimité jeudi soir et vise à encourager les pilotes et les contrôleurs aériens à solliciter des soins de santé mentale, lorsque cela s’avère nécessaire, tout en réduisant la stigmatisation.

Un autre projet de loi, également adopté par le Sénat, impose à la FAA de publier des recommandations accessibles et faciles à comprendre sur les médicaments autorisés, afin de garantir que les pilotes et les contrôleurs ne prennent pas, à leur insu , des médicaments susceptibles de mettre leur carrière en danger. Ces projets de loi doivent encore être adoptés par la Chambre des représentants des États-Unis avant d’entrer en vigueur.

« Leur carrière ne devrait jamais être menacée parce qu’ils n’ont pas été correctement informés des médicaments qu’ils sont autorisés à prendre, ou simplement parce qu’ils ont sollicité les soins de santé mentale dont ils ont besoin », a déclaré Mme Duckworth, une démocrate. Les législateurs visent à « démanteler la dangereuse culture du silence qui entoure la santé mentale dans le secteur de l’aviation et, à terme, à rendre notre espace aérien plus sûr », a-t-elle ajouté.

Les pilotes sont soumis à des règles strictes en matière de médicaments et peuvent être contraints de cesser de voler pendant trois mois s’ils modifient la posologie de leurs antidépresseurs ou de leurs anxiolytiques, ou s’ils prennent des médicaments pour traiter des troubles mentaux.

M. Hoeven, un républicain, a souligné la pénurie importante de pilotes et de contrôleurs aériens qualifiés. « Les retards bureaucratiques et les procédures obsolètes de la FAA empêchent ces professionnels de travailler pendant de longues périodes lorsqu’ils ont besoin de soins de santé mentale », a-t-il déclaré.

L’Allied Pilots Association, qui représente 17.000 pilotes d’American Airlines AAL.O , a salué l’adoption de ces projets de loi, estimant qu’ils constituent une avancée significative vers la modernisation de l’approche de la FAA en matière de santé mentale des pilotes.

« Depuis bien trop longtemps, les pilotes se heurtent à des obstacles lorsqu’ils cherchent à se faire soigner et à s’y retrouver dans le processus de certification médicale », a déclaré Nick Silva, président de l’APA.

La FAA, qui a réuni un groupe d’experts fin 2023 afin de formuler des recommandations sur les questions de santé mentale des pilotes, a déclaré vendredi qu’elle actualisait en permanence son approche en s’appuyant sur les meilleures données scientifiques disponibles. « Nous encourageons les pilotes à demander de l’aide dès les premiers signes s’ils souffrent d’un trouble de santé mentale, car la plupart de ces troubles, s’ils sont traités, n’entraînent pas l’interdiction de voler », a-t-elle précisé.

La FAA a indiqué qu’elle continuait à donner suite aux recommandations du rapport du groupe d’experts, qui a révélé qu’environ 20 % des pilotes et des contrôleurs aériens signalant un trouble de santé mentale se voyaient initialement privés de leur droit d’exercer, et qu’il peut falloir plus d’un an pour obtenir l’autorisation de prendre un antidépresseur.