Le secteur technologique subit une correction après les déclarations du directeur général d'Anthropic ; le rendement des obligations à 10 ans dépasse les 5 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains reculent; le Nasdaq perd >1 %

* Le secteur technologique est le plus faible du S&P 500; celui des biens de consommation de base affiche la plus forte hausse

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,4 %

* Le dollar se raffermit de >0,5 %; le bitcoin progresse de >1 %; le brut américain s'apprécie de >3,5 %; l'or recule de >1,5 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 5,00 %

14 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES TITRES TECHNOLOGIQUES SUBISSENT UNE CORRECTION APRÈS LES DÉCLARATIONS DU directeur général D'ANTHROPIC; LE RENDEMENT DES OBLIGATIONS À 10 ANS DÉPASSE LES 5 %

Les principaux indices boursiers américains sont en baisse en début de séance ce lundi, les fabricants de puces électroniques et autres valeurs technologiques subissant une vague de ventes après que le directeur général d’Anthropic a exhorté les entreprises spécialisées dans l’IA à ralentir leur développement, et alors que le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a dépassé les 5 %.

Un indice regroupant les fabricants de puces .SOX recule de 4,9 %, tandis que l’indice technologique du S&P 500 .SPLRCT perd 1,7 %. L’action du géant des puces Nvidia NVDA.O cède plus de 3 %.

Samedi, le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei , a appelé les entreprises spécialisées dans l’IA à ralentir le rythme auquel elles développent les capacités de leurs modèles. Elon Musk, qui dirige xAI, et le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, ont déclaré être d’accord avec M. Amodei.

Les fabricants de puces ont été parmi les principaux bénéficiaires de l’essor des dépenses dans le domaine de l’IA. Malgré les baisses enregistrées aujourd’hui, l’indice des fabricants de puces affiche toujours une hausse de près de 60 % depuis le début de l’année.

Les investisseurs sont également sur le qui-vive avant l’annonce de la Réserve fédérale prévue cette semaine, les données sur les prix à la consommation publiées la semaine dernière ayant renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la banque centrale américaine. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a dépassé les 5 % lundi pour la première fois depuis octobre 2023. Selon le FedWatch du CME, les traders tablent désormais sur une probabilité d’environ 90 % d’une hausse des taux par la Fed.

Voici un premier aperçu:

(Caroline Valetkevitch)

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