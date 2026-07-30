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Le secteur technologique, en situation de survente, rebondit en force
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 22:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq termine en hausse >de 2,5 %; le S&P 500 progresse >de 1,5 %; le Dow Jones s'envole >de 1 %

* Le secteur technologique arrive en tête des secteurs en hausse du S&P 500; les services de communication constituent le groupe le plus faible

* Le dollar recule d'environ 0,9 %; le pétrole brut américain baisse; l'or progresse >de 1 %; le bitcoin s'apprécie d'environ 2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,67 %

30 juillet - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LE SECTEUR TECH, EN SURVENTE, REPREND DU POIL DE LA BÊCHE

Les actions américaines ont rebondi jeudi, les prévisions exceptionnelles de Microsoft ayant apaisé les inquiétudes concernant les dépenses massives des entreprises en matière d’IA, tandis que les investisseurs analysaient également les nouvelles données sur le PIB et l’inflation au lendemain de la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt. MSFT a bondi de plus de 15 %, enregistrant sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis octobre 2008, après que l’entreprise technologique a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel et de croissance du cloud supérieures aux attentes. Elle a également fait état de dépenses d’investissement inférieures aux estimations et a déclaré qu’elle prévoyait de continuer à générer des liquidités tout au long de son exercice 2027, qui vient de débuter. Cependant, signe que les inquiétudes liées à l’IA sont loin d’être apaisées, Meta Platforms META.O a chuté de 8 % après que le géant des réseaux sociaux a annoncé une baisse de 91 % de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre , ce qui témoigne de la pression financière exercée par son coûteux déploiement de l’IA. La croissance économique américaine a ralenti au deuxième trimestre, alors que le déficit commercial s’est creusé. L’économie a progressé à un rythme de 1,5 %, soit un taux inférieur aux estimations de 2,1 %, selon les données publiées. Un autre rapport a montré que l’inflation américaine s’était modérée en juin. Dans ce contexte, l’indice Nasdaq Composite .IXIC a terminé la séance de mercredi en frôlant la zone de correction, tandis que le Nasdaq 100 .NDX a confirmé une correction par rapport à son plus haut historique de clôture atteint le 2 juin. Sur la base de l’indice de force relative (RSI) à 9 jours, l’indice S&P 500 Tech .SPLRCT a clôturé cette séance à son niveau de survente le plus élevé depuis le creux du marché atteint le 30 mars. Les actions étaient mûres pour un rebond et, sans surprise, les secteurs de la technologie, des semi-conducteurs et des logiciels, fortement malmenés, ont mené la reprise.

La majorité des secteurs de l’ .SPX du S&P 500 ont progressé jeudi. Le secteur technologique, en hausse de plus de 5 %, a enregistré sa plus forte progression journalière depuis avril 2025. Les secteurs des biens de consommation de base

.SPLRCS et des services de communication .SPLRCL , tous deux en baisse de plus de 2 %, ont été les plus faibles. Le secteur des logiciels et services .SPLRCIS , porté par MSFT, a bondi de plus de 8 % et a également enregistré sa plus forte hausse journalière depuis avril 2025. L’indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a également progressé de plus de 8 %. Les valeurs du secteur des puces électroniques ont également bénéficié d’un fort élan après que Samsung Electronics

005930.KS a annoncé jeudi une multiplication par plus de 250 de ses bénéfices dans ce secteur et conclu des contrats d’approvisionnement pluriannuels avec de grands opérateurs de centres de données, indiquant qu’il s’attendait à ce que la pénurie mondiale de puces s’aggrave et se prolonge jusqu’en 2028.

Les sociétés minières d’or et d’argent .XAU ont également affiché des performances supérieures à la moyenne.

D'autres géants de la technologie publieront leurs résultats après la clôture, notamment Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O .

Voici un ENQUÊTE de la situation des marchés peu après 16 h (heure de la côte Est).

(Terence Gabriel)

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PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LES INDICATEURS TECHNIQUES LAISSENT ENVISAGER UNE NOUVELLE HAUSSE POUR LE SECTEUR DES LOGICIELS CLIQUEZ ICI EN L'ABSENCE D'INDICES DE LA PART DE LA FED, JPMORGAN SE PRONONCE SUR LES TAUX CLIQUEZ ICI LES INVESTISSEURS ADOPTENT UNE ATTITUDE ATTENDISTES FACE À WARSH - AAII CLIQUEZ ICI TROIS INDICATEURS POUR GOLDILOCKS: PIB, PCE, DEMANDES D'ALLOCATIONS CHÔMAGE CLIQUEZ ICI LES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS DE MICROSOFT FONT GRIMPER LES INDICES AMÉRICAINS CLIQUEZ ICI LA HAUSSE DU RENDEMENT DES TITRES DU TRÉSOR DE RÉFÉRENCE SE MAINTIENT ALORS QUE LA FED ASSOMBRI LES PERSPECTIVES DE TAUX CLIQUEZ ICI LES MARCHÉS BRITANNIQUES SONT MIEUX ARMÉS POUR FAIRE FACE À UNE CRISE DE L'IA QU'À CELLE DES DOTCOMS CLIQUEZ ICI LA CORRECTION DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE POURRAIT PERDRE DE SON ÉLAN AU JAPON, SELON CITI CLIQUEZ ICI LE STOXX POURSUIT SA HAUSSE CLIQUEZ ICI L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: DE NOMBREUX ÉLÉMENTS À ÉVALUER CLIQUEZ ICI LES MARCHÉS OBLIGATAIRES FONT LE TRAVAIL DE LA FED CLIQUEZ ICI

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 22:11:38.

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