Le secteur pharmaceutique américain affecté par Donald Trump

(AOF) - A l’image des grands laboratoires européens, les américains sont attendus dans le rouge. En préouverture, des titres comme Pfizer , Merck & Co ou Johnson & Johnson affichent des replis compris entre 2 et 3 %. Ils sont affectés comme leurs homologues du Vieux-Continent, par le bras de fer engagé par Donald Trump envers eux. Le président américain s’est engagé à signer un décret à 15h (heure de Paris) pour réduire " presque immédiatement " de 30 à 80 % les prix des médicaments sur ordonnance et de certains produits pharmaceutiques.

Il estime que son pays n'est pas traité équitablement dans ce domaine et que son action permettra de réduire les coûts de santé pour les américains.