Le secteur minier vénézuélien : il faut davantage de données sur le potentiel géologique

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Voici quelques informations concernant le secteur minier vénézuélien, qui suscite l'intérêt de la part de l'administration du président américain Donald Trump.

CONFUSION ENTRE RÉSERVES ET RESSOURCES

En 2019, le président vénézuélien de l’époque, Nicolas Maduro, et Delcy Rodriguez, qui occupe actuellement le poste de présidente par intérim , ont annoncé un plan minier quinquennal visant à stimuler l’extraction minière comme alternative à la production pétrolière.

L’année précédente, le gouvernement vénézuélien avait publié des données sur les gisements minéraux dans lesquelles les termes propres à l’industrie minière, notamment “réserves” et “ressources”, étaient utilisés de manière interchangeable, ce qui rendait difficile de déterminer si Caracas avait pleinement conscience de son potentiel minier.

Une réserve est une estimation du volume d’un minéral pouvant être exploité de manière rentable. Une ressource correspond au volume d’un minéral estimé dans une région donnée, qu’il puisse ou non être exploité de manière rentable.

Le rapport de 2018, présenté comme un “catalogue des minéraux” destiné aux investisseurs potentiels et publié sur le site web du ministère vénézuélien des Mines, estimait les réserves de charbon à environ 3 milliards de tonnes métriques et celles de nickel à 407.885 tonnes métriques.

Ce même rapport estimait les ressources en or à 644 tonnes métriques, celles en minerai de fer à 14,68 milliards de tonnes métriques — tout en reconnaissant qu’il s’agissait en grande partie d’une estimation spéculative — et celles en bauxite à 321,5 millions de tonnes métriques.

En 2021, le gouvernement vénézuélien a publié une carte des réserves minérales basée sur des données compilées en 2009. Cette carte indiquait des réserves d’antimoine, de cuivre, de nickel, de coltan, de molybdène, de magnésium, d’argent, de zinc, de titane, de tungstène et d’uranium, mais ne précisait pas les volumes.

Le pays ne semble pas disposer de réserves importantes de terres rares, un ensemble de 17 métaux mineurs utilisés pour fabriquer des aimants qui transforment l’énergie en mouvement. Les terres rares constituent un sous-ensemble des minéraux critiques.

STATUT OPÉRATIONNEL INCONNU

Le statut opérationnel des mines liées au plan quinquennal de Maduro n’est pas clair. Cependant, le Conseil national pour l’économie productive de Maduro a déclaré à la fin de l’année dernière que la production nationale d’or, de charbon et de minerai de fer avait augmenté au cours des trois premiers trimestres de 2025, sans fournir de chiffres.

Le Venezuela a nationalisé son secteur aurifère en 2011. Le gouvernement contrôle également le groupe sidérurgique CVG.

Reuters a rapporté l’année dernière que le Venezuela avait relancé la production de charbon et visait à exporter plus de 10.000.000 tonnes métriques de ce minerai en 2025. On ignore si le gouvernement a atteint cet objectif. En 2019, le Service géologique des États-Unis (USGS) estimait que le Venezuela produisait 100.000 tonnes métriques de charbon à partir de 731 millions de tonnes métriques de réserves.

Les dernières données disponibles de l’USGS sur la bauxite vénézuélienne, pour 2021, font état d’une production de 250.000 tonnes métriques, contre 550.000 tonnes métriques en 2017, tandis que la production de minerai de fer s’élevait à 1,41 million de tonnes métriques en teneur en fer, et celle d’or à 480 kg.

La production d’alumine, substance raffinée à partir de la bauxite et utilisée pour fabriquer de l’aluminium métallique, a été estimée par l’USGS à 80.000 tonnes métriques en 2021, contre 240.000 tonnes métriques quatre ans plus tôt. La production d’aluminium a été estimée à 20.000 tonnes métriques, contre 144.000 tonnes métriques en 2017.