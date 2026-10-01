Le secteur manufacturier américain reste stable en septembre, tandis que les prix des intrants augmentent

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L'activité manufacturière américaine est restée pratiquement inchangée en septembre, les prix des intrants ayant fortement augmenté dans un contexte de forte demande, ce qui laisse entrevoir des pressions inflationnistes persistantes.

L'Institute for Supply Management a indiqué jeudi que son indice PMI manufacturier avait reculé à 54,5 le mois dernier, contre 54,6 en août. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de l'indice à 55,0. Le PMI s'est maintenu au-dessus du seuil des 50 cette année, indiquant une croissance du secteur manufacturier, qui représente environ 9,4 % de l'économie.

Le développement des infrastructures d’intelligence artificielle soutient le secteur manufacturier, tout comme les entreprises qui reconstituent leurs stocks pour répondre à une forte demande intérieure. Certains craignent toutefois que les secteurs non liés à l’essor des dépenses en intelligence artificielle ne rencontrent des difficultés dans les mois à venir, en raison des répercussions négatives de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, qui a perturbé les chaînes d’approvisionnement et fait grimper les prix de l’énergie.

Les prix du diesel ont atteint des niveaux records, et les économistes estiment que l’économie pourrait bientôt en ressentir les effets.

L'indice des nouvelles commandes de l'enquête ISM a progressé à 55,3 le mois dernier, contre 53,7 en août. Les carnets de commandes ont également augmenté. La forte demande a continué à mettre les chaînes d'approvisionnement sous pression. L'indice des livraisons des fournisseurs de l'enquête a légèrement reculé à 59,0, contre 59,3 en août. Un indice supérieur à 50 indique un ralentissement des livraisons.

En conséquence, l’inflation à la sortie d’usine a augmenté le mois dernier. L’indice des prix payés pour les intrants a bondi à 77,9, contre 71,1 en août, ce qui correspond aux prévisions des économistes selon lesquelles l’inflation pourrait rester supérieure à l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale pendant un certain temps.

Les révisions et les changements de méthodologie ont montré que l’inflation était moins menaçante en juillet et août, ce qui a incité les marchés financiers à revoir à la baisse leurs anticipations concernant une nouvelle hausse des taux d’intérêt ce mois-ci. En septembre, la banque centrale américaine a relevé son taux d’intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % — la première hausse en trois ans — et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt dans les mois à venir.

Face à la hausse des commandes et à l’accumulation des commandes en attente, les industriels ont embauché davantage de salariés en septembre. Un indicateur de l’emploi dans l’industrie est passé de 51,2 en août à 52,7, ce qui laisse présager une nouvelle augmentation des effectifs dans le secteur manufacturier en septembre.

Selon une enquête de Reuters auprès d’économistes, l’emploi dans le secteur manufacturier devrait avoir augmenté de 10 000 postes le mois dernier, après une hausse de 16 000 en août. Dans l’ensemble, les effectifs non agricoles devraient avoir augmenté de 90 000 après avoir bondi de 162 000 en août. Le taux de chômage devrait s’être maintenu à 4,1 % pour le troisième mois consécutif, même si les risques penchent vers une hausse. Le gouvernement publiera vendredi le rapport sur l’emploi du mois de septembre.