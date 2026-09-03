Le secteur financier tire les actions indiennes vers le haut après leur récente baisse

Les actions indiennes ont progressé jeudi, emmenées par les établissements de crédit, après que ceux-ci eurent mobilisé 136,4 milliards de dollars, un montant supérieur aux prévisions, grâce aux programmes de dépôts et d'emprunts en devises étrangères de la RBI, renforçant ainsi la liquidité à l'approche de la période des fêtes.

L'indice Nifty 50 .NSEI gagnait 0, 35% à 23996,80 points et l'indice BSE Sensex .BSESN progressait de 0,35 % à 76820,99 points à10h21 (heure de l'Inde).

Ces indices de référence ont chacun reculé d'environ 1 % au cours des trois dernières séances, sous la pression de la hausse des cours du pétrole brut et de la progression des rendements obligataires mondiaux , les investisseurs réévaluant la perspective d'un maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés pendant plus longtemps.

Neuf des seize principaux secteurs ont progressé. Les banques .NSEBANK , le secteur financier .NIFTYFIN , les établissements de crédit privés .NIFPVTBNK et les banques publiques .NIFTYPSU ont chacun progressé d'environ 1 %.

Les banques ont mobilisé plus de 60 milliards de dollars de dépôts auprès d'Indiens non résidents au cours des dix derniers jours du programme de swap de la RBI , portant le total des entrées à 136 milliards de dollars.

Ce chiffre dépasse l'estimation haute de 100 milliards de dollars, ce qui renforce la liquidité à l'approche des fêtes de fin d'année et pourrait contribuer à maintenir les taux d'intérêt à un niveau bas, a indiqué Jefferies.

"L'énorme mobilisation de FCNR(B) par les banques contribuera à améliorer leurs marges d'intérêt nettes, ce qui est positif pour les valeurs bancaires", a déclaré VK Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Investments, ajoutant que "du point de vue du marché, cela implique que la roupie va se stabiliser, ce qui redonnera confiance aux investisseurs institutionnels étrangers (FII)".

Les petites et les valeurs de taille moyenne ont progressé respectivement de 1,1 % et 0,2 %.

RBL Bank RATB.NS a gagné 4 %. Citi a qualifié les 3,4 milliards de dollars mobilisés par la banque dans le cadre du mécanisme de swap de la RBI de "montant colossal pour une banque de taille moyenne, qui redéfinit les perspectives de bénéfices".

ICICI Bank ICBK.NS a progressé d'environ 1,5 % et la State Bank of India SBI.NS a gagné 1 %. Elles figuraient parmi les établissements de crédit ayant mobilisé les montants les plus élevés.

Parmi les autres titres, la société de biens de consommation Godrej Consumer GOCP.NS a chuté de 4,2 % après que plusieurs courtiers ont anticipé des pressions à court terme en raison de la hausse persistante des prix de l'huile de palme et des inquiétudes concernant l'efficacité de l'exécution.

La société informatique Hexaware HEXW.NS a chuté de 3,8 % après que le départ de son directeur général a suscité des inquiétudes quant aux perspectives de croissance.

par Bharath Rajeswaran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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