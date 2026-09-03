Le secteur européen du luxe recule avec les inquiétudes sur la reprise

Les valeurs européennes du luxe reculent jeudi, creusant leurs pertes sur fond de résurgence des inquiétudes sur le potentiel de reprise du secteur parmi les investisseurs.

Vers 10h10 GMT, LVMH LVMH.PA , Kering PRTP.PA , EssilorLuxottica ESLX.PA et Hermès HRMS.PA reculaient de 2,2% à 2,97%, signant les pires performances de l'indice CAC 40

.FCHI , en baisse de 0,36% au même moment.

A Paris également, L'Oréal OREP.PA abandonnait 1,6%, tandis qu'à Milan, Brunello Cucinelli BCU.MI et Salvatore Ferragamo SFER.MI reculaient de 2,5% et 3,0% respectivement.

Après des années de ralentissement des ventes et de résultats trimestriels ternes, le luxe reste sous pression alors que les perspectives du secteur restent prudentes et le rebond des dépenses timide.

Dans une note, les analystes de Bank of America soulignent que les données sectorielles pour le troisième trimestre ont révélé un ralentissement de la demande d'environ 3 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent, avec une faiblesse particulièrement visible aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud et en Asie.

Selon Paola Carboni, analyste chez Equita, les valorisations dans le secteur du luxe semblent moins exigeantes, même si le contexte reste fragile.

"La visibilité sur la confirmation de tendances de croissance similaires dans la seconde moitié de l'année reste limitée compte tenu d'une base de comparaison plus difficile et du contexte macroéconomique et géopolitique", ajoute-t-elle dans une note.

A la Bourse de Zurich, Richemont CFR.S perdait 2,6% tandis que Burberry BRBY.L abandonnait 1,8% à la Bourse de Londres et le compartiment européen du luxe .STXLUXP chutait de 2,2%.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Gianluca Lo Nostro, Elisa Anzolin, Fabrizio La Rocca et Danilo Masoni)