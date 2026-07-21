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Le secteur du charbon exhorte l'administration Trump à financer les centrales électriques existantes et les nouvelles centrales électriques
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 23:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du ministère de l'Énergie au quatrième point) par Timothy Gardner

Un conseil du charbon chargé de conseiller l’administration Trump a exhorté mardi le ministère américain de l’Énergie à apporter un soutien financier, notamment sous forme de garanties de prêts et de subventions, afin d’aider les centrales à charbon existantes et d’en construire de nouvelles. Le président Donald Trump , qui souhaite relancer l'industrie charbonnière américaine, a rétabli l'année dernière le Conseil national du charbon (National Coal Council), dont le mandat avait expiré sous l'administration de l'ancien président Joe Biden . Parmi ses membres figurent des dirigeants des sociétés charbonnières Peabody Energy BTU.N , Warrior Met Coal

HCC.N et Core Natural Resources CNR.N .

* Lors d’une réunion à Washington, le conseil a formulé 19 recommandations à l’intention de l’administration, notamment un soutien financier sous forme de subventions et de prêts du ministère de l’Énergie (DOE) destinés aux centrales à charbon existantes et nouvelles ainsi qu’aux chaînes d’approvisionnement.

* Il a également recommandé que le gouvernement fédéral conclue des contrats d’achat d’électricité et réalise des investissements dans les infrastructures charbonnières.

* Le bureau des prêts du DOE, désormais connu sous le nom d’Office of Energy Dominance Financing, avait été utilisé par les administrations démocrates principalement pour financer des entreprises émergentes du secteur de l’énergie , telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne , ainsi que les véhicules électriques et le transport d’électricité.

* Un porte-parole du DOE a déclaré que le bureau de financement s’était réorganisé autour des objectifs énergétiques de Trump, dont l’un est de “redynamiser le charbon propre américain”.

* Le conseil a également recommandé d’identifier et de supprimer les obstacles réglementaires, financiers et autres à la construction de nouvelles centrales.

* La production de charbon aux États-Unis a augmenté d’environ 3 % l’année dernière pour atteindre quelque 528 millions de tonnes, en raison d’une demande croissante en électricité et de la hausse des prix du gaz. L’augmentation de la consommation de charbon aux États-Unis a contribué à faire grimper les émissions mondiales de carbone l’année dernière.

* Le conseil a également appelé l’Agence de protection de l’environnement (EPA) à finaliser l’abrogation des réglementations sur les gaz à effet de serre applicables aux centrales à charbon nouvelles et existantes, ainsi qu’à la rationalisation des concessions fédérales de charbon par le ministère de l’Intérieur.

* La production d'électricité à partir du charbon a représenté environ 17 % de l'électricité produite aux États-Unis en 2025, soit une légère hausse par rapport à l'année précédente.

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