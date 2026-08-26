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Le secteur des logiciels sous pression après les prévisions décevantes d'Intuit
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 10:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les valeurs du secteur des logiciels américain reculent en pré-ouverture après qu’Intuit a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel inférieures aux estimations de Wall Street, invoquant une stratégie privilégiant la croissance de la clientèle plutôt que les ventes à court terme

** Intuit s'effondre de 11,8% et s'apprête à perdre environ 12 milliards de dollars en capitalisation boursière

** ServiceNow NOW.N recule de 2,4% tandis que Salesforce

CRM.N perd 1,6%

** Adobe ADBE.O recule de 2,5%, Palantir PLTR.O perd 1%,

** Microsoft MSFT.O recule de 0,8%

** Les analystes de Barclays ont indiqué que les changements comptables, notamment la présentation séparée des résultats de Mailchimp et l’intégration de la rémunération en actions dans les résultats non-GAAP, pourraient avoir des répercussions plus larges sur le secteur des logiciels

** L'action INTU a chuté d'environ 46% depuis le début de l'année, contre une hausse de 12,5% pour l'indice Nasdaq

.IXIC , et s'échange actuellement à environ 49% en dessous de son plus haut sur 52 semaines atteint en septembre 2025

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NASDAQ Composite
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PALANTIR TECHNOLOGIES
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SALESFORCE
205,710 USD NYSE -1,62%
SERVICENOW
126,975 USD NYSE -0,82%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2026 à 10:55:13.

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